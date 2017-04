Les svaret fra sexologisk rådgiver Nanna Klingeberg lenger nede på siden.

Kjære Nanna.

Hvordan kan jeg bli kvitt tankene om penisstørrelse? Dette er noe som har opptatt meg i lang tid, og jeg er lei av å føle meg ubrukelig. Jeg er overbevist om at en større penis generelt er bedre for kvinnen, og at alt annet som sies er hvite løgner.

Jeg hater penisen min og at den er mindre dugelig, og når det kommer til sex føler jeg meg mindreverdig. Jeg vet at jeg bare må akseptere tingenes tilstand og at det ikke er så mye å få gjort. Jeg har lyst til å gi opp, men det er vanskelig. Hva kan jeg gjøre?

Hilsen mann (21)

Fakta: Spalte: Sex og psyke – Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke. – Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her. – Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt. – Spaltene er gratis å lese. – Her kan du bli bedre kjent med Sinding og Klingenberg.

Monica Strømdahl

Kjære mann (21).

Tusen takk for spørsmålet ditt!

Jeg forstår at du er lei av å høre at størrelsen ikke spiller noen rolle, og jeg skal derfor forsøke å gi deg litt mer informasjon, selv om budskapet vil bli det samme.

For det er faktisk ikke størrelsen det kommer an på.

Du skriver at du hater penisen din, og at den er mindre dugelig enn en større penis.

Den gjennomsnittlige størrelsen på en erigert penis er målt til å være mellom 13–15 cm i lengde. Det betyr ikke at man er unormal dersom man har en mindre eller større penis enn dette.

Størrelse og form på penis varierer like mye som størrelse og fasong på nesen, føttene, ørene osv. Vi er alle helt ulike, og det finnes ingen standard eller definisjon på hva som er riktig eller best.

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Nanna

Noen operasjoner kan være skadelige

Hva vi mennesker liker, tenner på og tiltrekkes av er helt individuelt. Noen ønsker en partner med stor penis, noen vil gjerne at den skal være liten, men de aller fleste er nok mest opptatt av å ha en partner som er trygg, oppmerksom på den andre og som ønsker å samarbeide om å oppleve noe deilig sammen.

Jeg har fortsatt ikke møtt en klient som klager på utseendet til partnerens penis

Du har rett når du skriver at du må akseptere deg selv, eller tingenes tilstand, som du skriver det. Det reklameres stadig for måter å forstørre penisen på, men vitenskapelig sett er det ingen av disse metodene som får noen positiv effekt.

Noen operasjoner kan faktisk påføre skade slik at man får problemer med å oppnå ereksjon.

Porno hjelper ikke

Du spør hvordan du kan bli kvitt tankene om størrelsen på penis, og hva du kan gjøre. Veldig mange menn bekymrer seg for størrelsen på penis, og det hjelper ikke at de bildene vi får fra porno og popkultur gir et inntrykk av at alle er ekstra store.

Det virker som om vi stadig blir utsatt for et større kroppspress der vi ser på kroppene våre som pyntegjenstander som skal se ut på en bestemt måte. Vi må ikke glemme at kroppen først og fremst er en bruksgjenstand, og det faktisk er slik at en penis under gjennomsnittlig størrelse er minst like brukbar som en som er over gjennomsnittet.

Når det er sagt så har jeg fortsatt ikke møtt en klient som klager på utseendet til partnerens penis. De er opptatt av hva partneren gjør i sengen, hvor oppmerksom man er og hvordan man kommuniserer.

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Nanna

Komplekser kan overskygge alt annet

Vi har alle noen ting med kroppene våre som vi er mer eller mindre fornøyde med. Det er vanskelig å slappe av dersom man er overbevist om at noe på kroppen ens er feil, og dette kan gå utover ens egen selvfølelse.

Dersom det er noe man har store komplekser for eller er veldig misfornøyd med, kan dette overskygge alt annet, og vi glemmer de andre delene av oss som vi faktisk liker.

Å endre tankemønsteret sitt kan være veldig utfordrende, men en god start kan være akkurat det du gjør nå, nemlig å be om råd og lytte til kunnskap på feltet.

Fakta: Lurer du på mer? Her kan du få flere svar: Ønsker du å snakke mer med noen om bekymringene dine er dette gode steder å henvende seg: Finnsexologen.no

Sexogsamfunn.no

Helsestasjon for ungdom der du bor

Visste du at en kvinnelig skjede er ca. 8–10 cm dyp, og at for mange er det mest sensitive området rundt klitoris og like innenfor skjedeinngangen?

Det er altså ikke nødvendig å ha en kjempestor penis for å komme til der det er mest følsomt. Noen tenker på sex som ensbetydende med penetrering, men sex er veldig mye mer enn det. For mange er det for eksempel nødvendig og ekstra deilig med klitorisstimulering for å oppnå orgasme.

Du har fingre og tunge som kan brukes på mange måter, og en penis som kan mye mer enn du tror. Snakk med en eventuell partner om hva dere liker og ønsker – så kan dere utforske sammen. Dersom du klarer å ta fokuset ditt vekk fra størrelsen på egen penis, men heller fokuserer på å utforske, teste og lære om din og den andres kropp så er jeg sikker på at du kommer til å oppnå et mye bedre forhold til din egen penis – og til ditt eget sexliv.

Lykke til med utforskningen!

Vennlig hilsen, Nanna.

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Nanna

Hør Ungdomspodden: Jeg er ofte bekymret. Hva kan jeg gjøre?

Sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg og psykolog Aksel Inge Sinding gir gode råd som mange sikkert trenger. Når man er ung, er det mye som foregår i hodet. Hva kan du gjøre med det?

Hør episoden her – helt gratis!