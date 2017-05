Les svaret fra sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg lenger nede på siden.

Kjære Nanna

Som en som ønsker å vente med sex til en gifter seg, har dere noen tips til hvordan man holder ut?

Hilsen gutt i tenårene

Fakta: Spalte: Sex og psyke – Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke. – Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her. – Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt. – Spaltene er gratis å lese. – Her kan du bli bedre kjent med Sinding og Klingenberg.

Monica Strømdahl

Kjære tenåringsgutt

Takk for spørsmålet ditt. Du skriver at du vil vente med sex til du gifter deg, men du skriver ikke noe om hva sex innebærer for deg.

Sex defineres på veldig mange forskjellige måter.

Noen mener for eksempel at sex kun defineres som penetrerende samleie, mens andre mener kanskje at onani, berøring, og kyssing også defineres som sex. Hva er sex for deg?

Fokus på hvorfor

Du spør om tips til hvordan du skal holde ut, hvordan du skal klare å vente. Det er mange som, av forskjellige grunner, ønsker å vente med å sex til de gifter seg.

Noen tar dette valget fordi de ønsker at den første gangen skal være spesiell og med den rette personen, andre gjør det for eksempel kanskje på grunn av religion.

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Nanna

Jeg vet ikke hva som er bakgrunnen for valget ditt om å vente med sex til du gifter deg, og kanskje er det nettopp her du skal legge fokuset ditt for å «holde ut» ,som du sier selv.

Hva er bakgrunnen for at du har tatt det valget du har? Hva betyr det for deg å vente med sex til du er gift? Hva er det som gjør at det er viktig for deg?

Ved å tenke gjennom dette, kan det gi deg noen setninger og tanker som du kan ta frem og minne deg selv på de gangene du synes det er utfordrende.

Må være ditt valg

Seksualitet er gjerne noe man snakker en del om i ungdomsalderen, og mange kan føle et press fra de rundt seg om at man skal teste ut og være med på ting som man kanskje egentlig ikke ønsker.

Det kan oppleves lettere å motstå press dersom man føler at man ikke er alene. Kanskje har du noen venner som har de samme holdningene som deg, som du kan snakke med om dette?

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Nanna

Når det er sagt så har alle rett til å bestemme over sin egen seksualitet, og ingen kan presse deg til å gjøre noe du ikke vil.

På samme måte som noen opplever press til å debutere seksuelt raskere enn de selv ønsker, kan andre oppleve press om å vente. Valget om å vente med sex til du gifter deg skal være ditt eget valg, det er noe du bestemmer deg for fordi du selv har lyst til det.

Det er du som skal sette premissene, og det er du som avgjør hva som er sex for deg.

Dersom du har en kjæreste, kan det være lurt at dere snakker sammen om hva du tenker, og hvorfor det er viktig for deg. Dersom kjæresten din ikke har de samme tankene så kan kanskje dette by på noen utfordringer.

Kanskje er det lurt å finne en partner som også ønsker å vente med sex til dere gifter dere? Sammen kan dere bli enige om hva som er greit før dere gifter dere, og hva dere vil vente med.

Er det greit å kysse, berøre, kline? Kan dere onanere? Er det lov å sove i samme seng? Hvor går grensene deres på hva som er sex og ikke?

Dette er noe du kan tenke over både for deg selv, og i forhold til partneren din.

Utvikler seg hele tiden

Det er mange som venter med å ha sex, for eksempel til man er gift eller til man er i et fast forhold. Kanskje fører dette til at man er tryggere på seg selv og partneren, og kanskje kan det bidra til å gi en bedre opplevelse de første gangene man skal ha sex.

Kanskje gir det mer tid som kan gi muligheten til å være intime på andre måter, og kanskje får dere snakket mer om, og bli mer bevisste på, hverandres og egne grenser.

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Nanna

Som jeg har skrevet om tidligere i denne spalten, så er det mange som opplever at den første gangen man har sex, fort kan bli litt klønete, flau, og kanskje ikke så deilig som man hadde sett for seg.

Seksualiteten vår utvikler seg hele tiden, og selv om man venter er det ikke gitt at det blir den helt store opplevelsen første gang. Men ved å snakke sammen, være trygge på hverandre og bevisst egne og andres grenser så har man lagt et godt grunnlag for prøving og utvikling.

Så for å oppsummere; tenk over hva det er som gjør at dette er viktig for deg, finn ut av hva du synes er greit og ikke, og husk at det bare er du som kan bestemme over deg selv og din egen seksualitet.

Varm hilsen fra Nanna, sexologisk rådgiver (NACS)

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Nanna

Hør podkast: Er sex oppskrytt?

En jente på 17 har sendt oss dette spørsmålet. På film ser sex euforisk og fantastisk ut, i virkeligheten føler hun at hun kan gjøre jobben bedre selv.

I studioet sitter som vanlig sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg, psykolog Aksel Inge Sinding og Si ;D-ansvarlig Amalie Lereng.

Hør episoden her – helt gratis: