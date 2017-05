Kjære Nanna

Jeg lurer på hvordan lesbiske har trygg sex og egentlig sex generelt. Jeg fikk først vite for noen dager siden at kjønnssykdommer kan smitte mellom kvinne og kvinne. Dette burde det settes mer fokus på!

På skolen lærer vi bare om heterofil sex og prevensjon for det. Ingenting for skeive...

Jeg tror selv jeg er lesbisk og kunne tenkt meg å vite mer om dette for å kunne ha sikker sex når den tid kommer!

Hilsen jente (15)

Sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg svarer:

Kjære jente 15

Tusen takk for spørsmålet ditt. Det å utforske og finne ut av hvem man er, bruker mange av oss lang tid på, så det er flott at du har funnet ut noe så viktig om deg selv!

Du skriver at dere bare lærer om heterofil sex og prevensjon på skolen, og jeg er nok redd for at dette gjelder for store deler av landet vårt.

Veldig mange unge synes seksualundervisningen på skolen er mangelfull, og det at du kun lærer om heterofil sex, gjør at mange ikke opplever å bli inkludert i undervisningen.

Vi har et heteronormativt samfunn, som enkelt kan forklares som at det er en forventning i samfunnet at man er heterofil, i hvert fall til det motsatte er bevist.

Dette kan gjøre at de av oss som bryter med denne forventningen, føler seg lite inkludert, og i verste fall at det er noe galt med en selv.

Kan smitte

Når man jobber som lærer, eller bare generelt når man møter andre mennesker, er det viktig at vi er bevisst denne normen, og at vi bruker et språk som også inkluderer de av oss som bryter med normene for kjønn og seksualitet.

For det finnes et stort mangfold i måter vi blir tent på, forelsker oss på og praktiserer seksualiteten vår på.

Monica Strømdahl

Du har helt rett i at seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) kan smitte mellom kvinne og kvinne, og dette burde det naturligvis også informeres om i seksualundervisningen på skolen.

Da kunne man også ha snakket om at lesbiske og skeive har sex på like mange ulike måter som alle andre har sex.

Hva vi tenner på og hvordan vi liker å ha sex, er like individuelt for alle, uansett om man er for eksempel heterofil, lesbisk, homofil, bifil eller panfil.

Derfor er det viktig at du blir kjent med din egen kropp og fantasi, og at du kommuniserer med den du skal ha sex med, sånn at dere sammen finner ut av hva dere vil og hva dere liker.

Mange måter å beskytte

SOI smitter blant annet gjennom spytt og kjønnssafter, og for å praktisere sikker sex er det derfor lurt å ta visse forholdsregler som å bruke beskyttelse og å sjekke seg jevnlig.

Aktuelle måter å beskytte seg på kan være bruk av slikkelapp, latexhansker, og kondom dersom man for eksempel benytter seg av sexleketøy.

Jeg vet jo ikke hvor i landet du holder til, men på helsestasjonen for ungdom kan man sjekke seg for SOI, samt ha samtaler med helsepersonell.

Dette er gratis og alle som jobber der har taushetsplikt.

Jeg vil anbefale deg, og alle andre, å sjekke ut Skeiv Ungdoms «skeiv sexhåndbok- det du ikke lærte på skolen».

Her står det litt om mange ulike måter å ha sex på, og det et fint sted å lære om de forskjellige måtene du kan praktisere sikker sex, samtidig som du kan lese om mye annet om seksualitet som kan være interessant.

Lykke til med utforskningen, hilsen Nanna, sexologisk rådgiver (NACS)