Les svaret fra sexologisk rådgiver Nanna Klingeberg lenger nede på siden.

Kjære Nanna.

Er det rart å være jomfru når man er 16 år? Føler et slags press, er ikke klar ennå.

Hilsen jente (16)

Fakta: Spalte: Sex og psyke – Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke. – Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her. – Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt. – Spaltene er gratis å lese. – Her kan du bli bedre kjent med Sinding og Klingenberg.

Kjære jente (16)

Først og fremst; tusen takk for spørsmålet ditt. Det er veldig mange som har skrevet til meg og bekymrer seg for det samme, så du er absolutt ikke alene der ute.

Du skriver at du er jomfru, men forklarer ikke hva du legger i det begrepet. Å være jomfru kan bety flere forskjellige ting.

Noen tenker at det å være jomfru er noe man er til man har hatt penetrerende samleie, mens andre tenker at de slutter å være jomfru når de har hatt andre former for sex, for eksempel finger- eller munnsex.

Pynter litt på erfaringene

Når det lages statistikk for seksuell debutalder, er det som regel alderen man var i første gang man hadde penetrerende samleie, som registreres. Den gjennomsnittlige debutalderen i Norge ligger på 17 år for jenter og 17,9 år for gutter.

Dette betyr ikke at man er unormal hvis man er eldre eller yngre.

Det absolutt ikke er uvanlig å vente med å debutere seksuelt til man er mye eldre enn du er nå.

Du skriver at du føler på et slags press, og at du ikke er klar ennå. Mange tror at alle rundt seg er mer erfarne enn en selv, og kanskje føler man seg flau fordi man ikke kan like mye som det virker som alle andre kan.

Det kan føles vanskelig å stå i mot det man opplever som press fra andre, særlig hvis det er fordi man føler seg utenfor. Men kanskje hjelper det å tenke at ikke alt folk sier, alltid trenger å være helt sant.

Noen overdriver kanskje litt når de forteller om hva de har prøvd, hvordan det var eller hvordan det føltes. Vi er ofte flinke til å snakke om alt det som er kult og bra, men det ikke like lett å snakke om alt det som kanskje ikke er så bra.

På den måten får vi inntrykk av at alle andre bare har gode opplevelser eller har prøvd veldig mange ting, selv om virkeligheten kan være en helt annen.

Det blir litt som på Instagram for eksempel. Man legger gjerne bare ut den fineste selfien, ikke de 30 bildene du tok før du ble fornøyd med det ene.

Mange er nervøse

Du skriver at du ikke er klar, og det skal du ta hensyn til. Når man skal ha sex første gang, er det viktigste at man kjenner etter selv og ikke gjør noe man ikke er klar for.

Når man føler seg klar er helt individuelt, det er bare du som kan bestemme dette selv, og det finnes ingen regler for når det skal være.

Noen forter seg med å debutere seksuelt , men synes kanskje ikke det er den helt store opplevelsen og venter lenge før de har sex igjen. Uansett så er det ingen som skal presse deg til å gjøre noe du selv ikke føler deg klar for eller har lyst til.

Det er mange som er veldig nervøse de første gangene de skal ha sex.

For å få en god opplevelse er det viktig å føle seg trygg på seg selv og på partneren man velger å ha sex med. Det blir gjerne litt klønete de første gangene, og da kan det være fint å være så trygg på partneren sin at man kan snakke sammen, og kanskje til og med le litt av det.

Det kan også være lurt å snakke om det dere bekymrer dere for på forhånd, sånn at begge er bevisst hverandres følelser underveis.

Så kjære jente 16, for å oppsummere; det er ikke rart å være jomfru, og det er helt opp til deg selv når du har lyst til å ha sex første gang.

Det er bare du som sitter på fasiten på deg selv, og det er bare du som bestemmer når du selv er klar.

Vennlig hilsen Nanna, sexologisk rådgiver.

Fakta: Dette er Nanna – Utdannet sosionom og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS). Har holdt foredrag for ungdom om seksualitet i en årrekke. – Jobber som rådgiver i FRI- Rosa kompetanse. – Holder foredrag om blant annet seksualitet og kommunikasjon for både ungdom og voksne, samt rådgivningssamtaler for enkeltpersoner og par. – Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet: Samleie, kjønn, identitet, kropp og følelser. – Les intervju med Nanna her. – Trykk her for å sende inn spørsmål til Nanna.

