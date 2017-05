Kjære Nanna.

Kjæresten min maser mye om at vi skal teste analsex, men jeg er litt usikker på om jeg vil.

Jeg har hørt mange skrekkhistorier fra vennene mine om at man kan bæsje på seg, og jeg er redd for at det er veldig vondt.

Er det sant at man kan revne? Jeg vil jo at kjæresten min skal være fornøyd, men hvordan skal vi gå frem for å prøve?

Hilsen jente (19)

Fakta: Spalte: Sex og psyke – Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke. – Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her. – Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt. – Spaltene er gratis å lese. – Her kan du bli bedre kjent med Sinding og Klingenberg.

Sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg svarer:

Kjære jente (19), tusen takk for spørsmålet ditt!

Jeg har fått mange spørsmål om analsex og utfordringer og tanker knyttet til dette.

Det finnes mange måter å ha sex på, og analsex kan kanskje sies å være en av de litt mer avanserte måtene, som krever litt mer forberedelse og kunnskap før man har det.

Anus er en av kroppens erogene soner, og for noen kan det å stimulere dette området bidra til en økt nytelse, opphisselse eller orgasme.

Monica Strømdahl

Det er flere som forteller meg at de har sett analsex på film og som synes dette virker fascinerende og tennende, men at de er usikre på om de egentlig ønsker det.

Noen kan synes det er deilig å fantasere om - uten at det nødvendigvis er noe en har lyst til å gjøre i virkeligheten.

Du setter grensene

Analsex kan være spennende og deilig, men kun dersom det er noe begge ønsker og har lyst til å gjøre.

Du skriver at kjæresten din maser om at dere skal teste det, men at du er usikker på om du vil prøve det. Jeg vet ikke om den usikkerheten betyr at analsex ikke er noe som tenner deg, eller om det betyr at du synes det virker spennende, men at du ønsker mer kunnskap først.

Når du skriver «maser mye», forstår jeg det som at dette er noe du synes kan være slitsomt, og som at dette er noe du egentlig ikke ønsker.

Det å mase om eller prøve å overtale partneren sin til å gjøre noe vedkommende egentlig ikke er sikker på at hun eller han vil, er ikke greit.

Vi bestemmer selv hva vil, vi vet selv hva vi tenner på, og ingen har lov til å presse oss til noe som vi ikke selv ønsker.

Du skal ikke føle deg presset til å gjøre noe du ikke vil for å gjøre kjæresten din fornøyd, og det å være kjæreste med noen betyr ikke at man nødvendigvis tenner på de samme tingene seksuelt.

Seksualiteten vår forandrer og utvikler seg gjerne over tid. Det er fint å utforske og prøve seg frem, men det er viktig å kjenne på sine egne grenser og ikke gjøre noe man er ukomfortable med.

Fakta: Dette er Nanna – Utdannet sosionom og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS). Har holdt foredrag for ungdom om seksualitet i en årrekke. – Jobber som rådgiver i FRI - Rosa kompetanse. – Holder foredrag om blant annet seksualitet og kommunikasjon for både ungdom og voksne, samt rådgivningssamtaler for enkeltpersoner og par. – Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet: Samleie, kjønn, identitet, kropp og følelser. – Les intervju med Nanna her. – Trykk her for å sende inn spørsmål til Nanna.

Smarte forholdsregler

Hvis du skulle finne ut at dette er noe du også har lyst til og tenner på, så er det lurt å snakke en god del med hverandre på forhånd.

Fortell gjerne kjæresten din om hva du er bekymret for, og snakk om hva dere ønsker og ikke ønsker.

Hvis dere bestemmer dere for å ha analsex, er det noen forholdsregler det er lurt å ta.

God tid, god hygiene, masse glidemiddel, kondom og helt klare grenser og avtaler er viktige stikkord her.

Det er større sjanse for rifter ved analsex, og derfor er det viktig man tar seg god tid slik at man rekker å bli ordentlig opphisset på forhånd, samt masse glidemiddel.

Alle må ikke prøve alt

Jeg har valgt å fokuser på forberedelser i svaret mitt til deg, fordi jeg vet at det er viktig.

Det kan hende du synes dette er litt diffust, og at du ønsket en tydeligere oppskrift på hvordan dere skal gå frem. Hvis du søker på analsex på sexogsamfunn.no, finner du en fin informasjonsfilm som handler om hva man må vite før man har analsex.

Her snakker de også om det du beskriver som skrekkhistorier om at man kan bæsje på seg, og jeg anbefaler at dere ser denne før dere eventuelt kaster dere ut i utforskningen.

Så: Hvis du er usikker på om dette er noe du vil, så er det ikke noe lurt å kaste seg ut i det.

Det er ikke slik at alle må prøve alt. Men dersom dette er noe du gjerne vil prøve, så bruk litt tid på å lese dere opp sammen og snakke åpent om hvordan dere vil ha det.

Lykke til med utforskningen.

Hilsen Nanna, sexologisk rådgiver (NACS)