Les svaret fra sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg lengre nede på siden.

Hei Nanna!

Jeg er en gutt som lurer på noe litt flaut. Jeg synes det er spennende å ha på jenteklær. Jeg har låne noen bukser og av søsteren min som er 2 år eldre, og det føles så fint å gå med det hjemme.

Jeg har også lånt en BH av henne. Jeg er livredd for at noen skal finne det ut, men klarer ikke helt å la være.

Vil det synes gjennom genseren at jeg har på BH eller at jeg går med en jentebukse? Jeg er redd for å bli ledd av.

Hilsen Gutt (14)

Fakta: Spalte: Sex og psyke – Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke. – Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her. – Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt. – Spaltene er gratis å lese. – Her kan du bli bedre kjent med Sinding og Klingenberg.

Monica Strømdahl

Kjære Gutt (14).

Så flott at du får låne klær fra søsteren din!

Det gjør det jo enklere å utforske og prøve ut forskjellige uttrykk, og kanskje kan det gjøre deg trygg nok til å finne noe du også kan tenke deg å gå med ute.

Det er vanskelig for meg å svare på om det vil synes at du har på deg BH under genseren, det kommer nok helt an på hva slags BH og genser det er.

Du sier at du er redd for å bli ledd av, og dessverre så er det sånn at enkelte reagerer med latter når de opplever at noen bryter en norm.

Tullete med «jenteklær» og «gutteklær»

Samfunnet vårt er fullt av uskrevne regler eller normer om hvem som kan ha på seg hva, og her er det særlig kjønnsnormene som står sterkt. Egentlig er det jo ganske tullete at vi har noen klær vi kaller jenteklær, og noen som vi kaller gutteklær, for det burde jo være opp til hvert enkelt menneske å ta på seg akkurat det en selv vil.

At du synes det er spennende å ha på jenteklær er det ingen ting feil med, men fordi de rundt deg kanskje ikke forventer å se deg slik, så kan det dessverre gjøre at noen begynner å le eller vil kommentere det.

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Nanna

Dette betyr ikke at det er noe dumt eller rart med deg, men at de som reagerer sånn ikke har nok kunnskap. Faktisk er det sånn at de som eventuelt måtte le, gjerne er de som er mest usikre.

At det er spennende å gå med jenteklær, er noe mange opplever

Det kan være skummelt og vanskelig å føle seg annerledes eller å bryte normer, og det kan være vondt å føle at man ikke kan få være seg selv.

At det er spennende å gå med jenteklær, er noe mange opplever, og det er opp til hver enkelt hvordan man selv ønsker å se ut eller kle seg.

Noen finner ut at de gjerne vil gå i kvinneuttrykk hele tiden, andre vil kanskje variere etter dagsformen eller i spesielle anledninger. Vi er alle forskjellige, og det er ingen fasit på hva som er riktig eller best. Det viktigste er at man får lov til å være seg selv, uten å skamme seg eller være redd.

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Nanna

Jeg leser det som at du ganske nylig har oppdaget at du liker å ha på deg jenteklær.

Fakta: Her kan du lære eller snakke mer om sex og psyke: www.finnsexologen.no

www.sexogsamfunn.no

www.ungdomstelefonen.no

www.skeivungdom.no

www.ungarena.no

www.ung.no

Helsestasjon for ungdom der du bor

For at du skal få fritt spillerom til utforskning og prøving tenker jeg at det kan være godt å finne en trygg arena der du kan være så fri som du vil, uten å måtte forholde deg til eventuelle negative kommentarer.

Test hjemme eller hos noen du stoler på

Kanskje det kan være en idé å teste ut å ha på deg litt forskjellige klær hjemme eller hos en venn som du føler deg trygg på til du føler deg klar for å gå ut andre steder?

Du skriver at du har fått låne klærne fra søsteren din. Kanskje du kan snakke litt med henne om hva du er bekymret for?

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Nanna

Det kan være fint å ha noen trygge støttespillere på laget, og kanskje kan dere sammen finne noe som du føler at det er trygt å ha på ute?

Vit at du ikke den eneste som kjenner på at normene begrenser oss

Det kan hende at du blir positivt overrasket.

Kanskje vil du faktisk inspirere andre til å tørre å være mer seg selv, og kanskje vil du bli oppleve at noen sier noe fint til deg.

Det kan være tryggere sammen med andre

Det finnes noen steder for ungdom der man kan komme akkurat som man er, og hvor det også er andre som bryter med kjønnsnormene. For noen kan det oppleves tryggere å være sammen med andre når man skal gå i f.eks. jenteklær ute for første gang.

Nå vet jo ikke jeg hvor du bor i landet, men bla. Skeiv Ungdom har forskjellige møteplasser for de av oss som bryter med normene for kjønn og/eller seksualitet.

Hvis du går inn på nettsidene deres kan du lese om noen aktuelle steder du kan besøke. Du kan også chatte med Skeiv Ungdom på ungdomstelefonen.no

Lykke til med utforskningen.

Hilsen Nanna, sexologisk rådgiver (NACS)

Hør podkast: Er sex oppskrytt?

En jente på 17 har sendt oss dette spørsmålet. På film ser sex euforisk og fantastisk ut, i virkeligheten føler hun at hun kan gjøre jobben bedre selv.

I studioet sitter som vanlig sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg, psykolog Aksel Inge Sinding og Si ;D-ansvarlig Amalie Lereng.

Hør episoden her – helt gratis: