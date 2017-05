Kjære Nanna.

Kan en mann se om jente er jomfru under første samleie? Eventuelt hvordan?

Hilsen jente 19.

Lurer du på noe? Trykk her for å sende spørsmål til Nanna

Fakta: Spalte: Sex og psyke – Hver lørdag i Aftenposten svarer psykolog Aksel Inge Sinding og sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg på spørsmål fra unge om sex og psyke. – Er du mellom 13 og 21 år, kan du sende inn ditt spørsmål helt anonymt her. – Målet er å gi ungdom riktig informasjon og å gjøre sex og psykisk helse mindre skummelt. – Spaltene er gratis å lese. – Her kan du bli bedre kjent med Sinding og Klingenberg.

Sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg svarer:

Kjære jente 19

Tusen takk for det viktige spørsmålet ditt!

Da jeg vokste opp, ble jeg fortalt at det finnes en slags heldekkende hinne på innsiden av skjedeveggen som sprekker og begynner å blø første gang man har penetrerende samleie.

Den kunne visst også sprekke hvis man red på hest, førte noe inn i skjeden eller kræsjet med et gjerde på sykkel.

Dette var informasjon som vi fikk fra lærere, foreldre og i blader, og vi var alle overbevist om at dette var slik det var.

Monica Strømdahl

En seiglivet myte

Sjokket var derfor stort da jeg i en alder av 23 (!) fikk vite at det ikke finnes en jomfruhinne! Den har aldri eksistert, og det er ingen som kan se på noen om de er jomfru eller ikke.

Myten om jomfruhinnen er dessverre seiglivet, og jeg er redd for at det finnes noen der ute som fortsatt tror at den finnes. Nettopp derfor takker jeg deg for det viktige spørsmålet ditt, for dette er noe vi må klare opp i en gang for alle.

Det er bare du selv som kan vite om du er jomfru eller ikke

Vi har ingen heldekkende hinne som kan sprekke ved penetrering, og det er ingen som kan se på noen om man har hatt samleie. Det er bare du selv som kan vite om du er jomfru eller ikke, og det er bare du som kan bestemme hva som er sex for deg.

Fakta: Dette er Nanna – Utdannet sosionom og spesialist i sexologisk rådgivning (NACS). Har holdt foredrag for ungdom om seksualitet i en årrekke. – Jobber som rådgiver i FRI – Rosa kompetanse. – Holder foredrag om blant annet seksualitet og kommunikasjon for både ungdom og voksne, samt rådgivningssamtaler for enkeltpersoner og par. – Hun ønsker spørsmål om både stort og smått knyttet til seksualitet: Samleie, kjønn, identitet, kropp og følelser. – Les intervju med Nanna her. – Trykk her for å sende inn spørsmål til Nanna.

Skjedekrans

Det finnes derimot noe vi kaller skjedekrans, som er en tynn slimhinnefold innenfor skjedeinngangen. Som du hører av navnet, ligner den en krans, som ligger rundt skjedeinngangen og har en åpning inn til skjeden.

Skjedekransen er veldig tøyelig, og den ser forskjellig ut hos alle. Noen har en jevn skjedekrans, hos andre er den kanskje tykkere på den ene siden, eller kanskje klumper den seg litt.

Den første gangen man skal ha samleie, er man gjerne litt nervøs og spent i kroppen. Spenningen gjør at mange strammer skjeden, og kanskje har man heller ikke rukket å bli våt nok.

Da kan det skje at man får noen små rifter som fører til at man blør litt, men det er ikke farlig, og det er heller ikke alle som opplever det.

Sex og samfunn har laget noen veldig fine tegninger av skjedekransen som du kan gå inn å se på nettsidene deres.

Der kan du også lese mer om alle de forskjellige delene og funksjonene underlivet består av, og mange andre spennende ting om kropp og seksualitet.

Et annet tips er å sette deg på huk over et speil og studere ditt eget underliv. Da kan du også se hvordan din egen skjedekrans ser ut.

Lykke til med utforskningen!

Hilsen Nanna, sexologisk rådgiver (NACS)