Kjære Norge, du er min lykkelige slutt | Hawri Yousef

April 2001 landet jeg på norsk jord. Snøen dekket så langt øyet kunne se, du var vakker. Mitt første skritt mot fremtiden og et bedre liv var tatt. Jeg fikk gullbilletten.

Billetten til frihet. Årene gikk og jeg ble en del av det fine samfunnet. Nå snakket jeg norsk, hadde norske venner, og fritiden min ble brukt på håndballbanen. Jeg ble integrert.

Jeg lærte dine fine verdier og moraler. Jeg lærte at mulighetene var uendelige, så lenge jeg jobbet hardt så var det ingenting som sto i veien.

Jeg fikk en identitet, en identitet jeg er stolt av. Du lærte meg min verdi. Deg kunne jeg regne med fordi loven var alltid på min side.

Men sånn er det dessverre ikke i alle land. Alle som flykter, flykter av gode grunner.

Enten flykter de fra krig, der de lever i frykt og vet aldri når neste bombe vil sprenge, eller så bor de i et korrupt land, hvor deres ledere torturerer dem og bruker sine midler kun på seg selv.

De bor i land hvor menneskerettighetene ikke eksisterer til tross for at den skal gjelde alle.

Skole er ikke et alternativ for mange barn, de må isteden jobbe for å få mat på bordet. Det er viktig å få lov til å være barn. Barndommen setter grunnlaget for resten av livene våre.

Nyhetene er fylt med barn som sulter, blir skutt og fryser i hjel. Mitt lille land, hvorfor hører jeg deg ikke?

Da min far og mor bestemte seg for å skaffe meg en bedre fremtid og flyktet fra Kurdistan, visste de ikke hva de hadde i vente.

Pappa måtte jobbe dag og natt, løpe frem og tilbake mellom jobber, slik at vi fikk mat på bordet. Men bestemt var han, han skulle skaffe meg en bedre fremtid.

Ingen foreldre vil sette sine barn i fare, men når havet er tryggere enn land, er mulighetene knappe.

Har en stemme som teller

Som politisk flyktning trodde jeg alt som hadde med politikk å gjøre, var løgn og korrupt. Takk mitt lille land, nå vet jeg at jeg har en stemme og at den teller.

Tidlig skjønte jeg at den stemmen skulle brukes til å forandre verden. Å hjelpe andre er det jeg brenner for.

Kjære Norge, du er min lykkelige slutt. 15 år senere har jeg kun ett ønske, et ønske om at du åpner døren din på nytt.

Jeg skal love deg at de som kommer inn, kommer til å takke deg 15 år senere. Bare gi dem en sjanse, akkurat som du ga meg for 15 år siden.

