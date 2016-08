Kjære arbeidsgiver: Nei, jeg røyker ikke hasj! | Henrik Bjørøen

Kjære arbeidsgiver, jeg antar at du leser dette fordi du har googlet meg. I søkeresultatet fant du kanskje en artikkel med tittelen «På tide å legalisere cannabis».

Jeg håper virkelig ikke at du lar være å ansette meg av den grunn, for tro det eller ei – jeg røyker ikke hasj!

Et (u)naturlig spørsmål vil da være: Hvorfor er du for legalisering av et stoff du ikke bruker?

Sannheten er at jeg er engasjert i denne saken av hensyn til fellesskapet, ikke av hensyn til meg selv og mitt påståtte behov for å røyke hasj uten å bli straffet for det.

Jeg håper at du som arbeidsgiver forstår dette.

Destruktiv narkotikapolitikk

Argumentene for legalisering er nemlig mange og solide.

Det handler om det svarte markedet som blomstrer opp under forbudet, og som finansierer prostitusjon, våpen- og menneskehandel.

Det handler om at stoffer blir langt farligere når de er uregulerte, og det handler ikke minst om at jeg har sett folk få livene sine ødelagt – ikke på grunn av stoffenes skadevirkninger, men på grunn av dagens destruktive politikk.

At forbudet har en forebyggende effekt, er intet mer enn en floskel som får opplyste mennesker til å himle med øynene. Egentlig vil jeg ikke bruke dette innlegget på å ramse opp argumenter for legalisering, de kan man finne andre steder.

Skal du la være å ansette meg fordi jeg vil redde liv?

Det som kanskje er mer interessant, er hvorfor jeg er så opptatt av akkurat dette temaet, og ikke dyrevern eller innvandringspolitikk? Nå har jeg forstått at det kan gå utover karrièren min på arbeidsmarkedet.

Det er synd, og det er urettferdig. Folk må forstå at å støtte legalisering ikke nødvendigvis innebærer at man selv bruker stoffet.

Man kan støtte religionsfrihet uten å være religiøs, man kan støtte offentlige bordeller uten å være en kunde, man kan støtte sprøyterom uten å være narkoman. Det burde egentlig være en selvfølge.

Det hyklerske flertallet

Dessverre er man i Norge svært gode på å rette pekefingeren mot dem som er annerledes. Er man ikke en del av det alkoholdrikkende, konforme flertallet, så er man en taper, et utskudd, en kriminell.

Støtter man legalisering blir man fort stemplet som dophue, av kunnskapsløse og fordomsfulle mennesker.

Det er hyklersk og råttent. De fleste legaliseringstilhengere har nemlig samme intensjon som folk flest – å minimere skadene av rus. Skal du la være å ansette meg fordi jeg vil redde liv?

Hilsen Henrik Bjørøen, som er blitt avvist i jobbsammenheng på grunn av sin politiske ytring.

Usikker på hva du selv mener? Les mer om tematikken:

Podkast: Hvordan overlever man fadderuken?

Fadder (og Si ;D-journalist) Adelina Trolle Andersen gjester oss sammen med fadderbarnet Erlend Medhus og psykolog Jørgen Flor.

Vi spør:

Hva kan man gjøre for å dempe nervøsiteten? Skal man si ifra til fadderen? Må man delta på alt?