Kjære byråd, ikke la leiligheter ta solen vår

Kjære byråd, hvorfor skal Obos få lov til å bygge en 22-etasjers høy bygning rett utenfor en barne- og ungdomsskole?

Denne bygningen vil være på størrelse med bygningene i Barcode-rekken, og en slik skyskraper vil plassere skolen vår i en permanent skyggedal som på mange måter vil ødelegge trivselen til elever og ansatte.

Den kan virkelig ikke stå vegg i vegg med en barne- og ungdomsskole.

Barna kan like godt være inne i friminuttene

Hele grunnen til at vi, elevene, skal ut i storefri, er at vi må få frisk luft og sol. Dette er ikke altfor vanskelig i ungdomsskolen, ettersom de fleste av oss går ut av skolens område.

Første til sjuende klasse, derimot, har bare skolegården.

Hvordan skal femåringer få frisk luft og sollys med en skyskraper som blokkerer alle muligheter for et friskt og sunt miljø? Barna kan like godt være inne i friminuttene når den eneste plassen de har å være på, har like mye frisk luft og sol som inne i et klasserom.

Dette området er det vi trenger for å få en følelse av natur i det trafikkerte bykaoset

For det andre har Majorstuen skole en utrolig liten skolegård i forhold til antallet elever som går her.

Vi er rundt 960 elever, og det betyr at vi er en av de største grunnskolene i Norge.

Vi er avhengig av litt plass ved skolen

Denne plassen som OBOS planlegger å bygge på, er en liten park med trær, gressplen og fontene, samt noen benker.

Dette området er det vi trenger for å få en følelse av natur i det trafikkerte bykaoset. Elevene blir utestengt fra nesten alle butikker og innesteder i nærheten, med mindre man kjøper noe.

Vær så snill, ikke la OBOS bygge denne høybygningen

Dessverre har ikke alle mulighet eller lyst til å kjøpe lunsj hver eneste dag gjennom hele skoleåret.

Skolekantinen har heller ikke plass til noe mer enn en brøkdel av det store ungdomstrinnet, og det er derfor vi er så avhengig av å ha litt plass rett ved skolen.

Vi har tross alt bare en halvtime friminutt i løpet av en skoledag.

Derfor sier vi: Vær så snill, ikke la OBOS bygge denne høybygningen. Den kommer til å blokkere solen for hele skolen og ta vekk verdifull plass – noe vi har altfor lite av fra før.

