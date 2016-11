Kjære deg som vil bli sett. Jeg ser deg! | Kristin Stotesbury

Kjære deg på 17 år som skriver på Si ;D 30. oktober at du så gjerne vil bli sett. Jeg ser deg!

Kjære jenta mi, du får til alt du vil. Men vet du, jeg bryr meg ikke så mye om det. Jeg bryr meg mye heller om at du har det godt.

Nå skal jeg foreslå noe som vil kreve mot

Du som er konstant sliten, som ikke ser mening og tenker på å stoppe alt. Jeg kunne gjerne tenke meg å gi deg en klem og holdt deg med selskap. Det du forteller, høres vondt og ensomt ut.

Jeg ser deg som du er. Både hun som får til og hun som ikke orker. Jeg tåler alt dette. Tror du meg?

Jeg trodde jeg skulle bli avvist og falle sammen ved å dele. Jeg tok feil. Helt feil

Nå skal jeg foreslå noe som vil kreve mot. Kan du prøve, om bare litt?

Den viljestyrken jeg vet du har – kan du snu den til å hjelpe deg?

Jeg kjenner deg ikke godt nok, men kanskje tør du ikke felle én tåre i frykt for aldri å greie å stoppe? Kanskje vil du beholde imaget som hun lykkelige? Kanskje er du redd for ikke å bli tatt alvorlig?

Jeg vet hvor lett det er å skjule

Jeg kan fortelle deg at jeg har vært deg. Jeg trodde jeg skulle bli avvist og falle sammen ved å dele. Jeg tok feil. Helt feil. Andre hjalp meg å kjempe. Når jeg fortalte, sprang de ikke bort, de kom nærmere.

Her er innlegget som fikk Kristin Stotesbury (22) til å skrive til Si ;D: Kjære julenisse: Jeg ønsker å bli sett

Jeg vet hvor lett det er å skjule. Dessverre kommer det et punkt der det ikke går lenger. Og da – da har det gått altfor langt. Dit vil jeg ikke du skal komme!

Kanskje tar jeg feil, men jeg tror og håper at familien og vennene dine er mer opptatt av at du har det bra enn at du får til alt.

Jeg heier på deg! Kan du være litt god mot deg selv?

