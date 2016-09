Kjære dere som gladelig støtter russegrupper: Hvor mange spritflasker betaler dere for?

De siste årene har russefeiringen, som skal avslutte tre år med skolegang på videregående, tatt helt av. Det er et hysteri og et press uten like som gjør at ungdommer ned i 15–16 år begynner allerede nå. For meg virker dette helt patetisk. Hvorfor i alle dager skal man bruke tre år på å planlegge noen uker med fyll og fest?

I forkant med russeplanleggingen

Ja, Facebook, jeg er russ i 2019. Nei, Facebook, jeg har ikke lyst til å få dopapir til halv pris i dag, for å lettere finansiere russetiden som kommer en gang om lenge. Hverdagen til mange av mine medelever i førsteklasse i Oslo er preget av russetidsplanleggning.

Selv om det fortsatt er godt over to år til vi skal «i ilden» har grupper allerede begynt å ha bussmøter, lage russesanger og dekknavn, samt begynt innsamlingen av penger.

Salgstilbudene deles i uskyldige innlegg på Facebook der de viser frem produktene som skal selges, og forteller at dette hadde hjulpet russegruppen deres veldig. Bestemødre og tanter kjøper gjerne, men vet de faktisk hvordan dagens samfunn og ungdomsfester fungerer? Neppe. Da ville de nok betalt for at deres barnebarn skulle holde seg utenfor.

Hooking som førstis gjør deg populær

Du har kanskje sett «SKAM». Og ja, kjære mødre der ute, det er akkurat slik samfunnet er. Ikke tro at din uskyldige lille sønn eller datter ikke tar del i det.

Festene er realistiske, det er slik tusenvis av ungdommer over hele Norges land bruker helgekveldene.Jeg sier ikke at alle ungdommer gjør slikt, men jo – mange der ute gjør det.

De villeste får rulleplasser, de som tør å hooke med han fyren i tredje

Rulleplasser, fiksing av alko og hookinga du får til som førstis har som regel stor effekt på hvor populær du blir, og dermed hvilken russebuss du er med på. De villeste får rulleplasser, de som tør å hooke med han fyren i tredje. Jepp, slik er dagens ungdomssamfunn. Og selv om de fleste foreldre er klar over dette, lar de ungdommene deres bli med på festene.

Ruller med dopapir blir til spritflasker

Kjære alle dere der ute som gladelig støtter russegrupper: Har dere virkelig tenkt gjennom hva dere finansierer? Hvor mange spritflasker dekker dopapirrullene dere kjøper? For nettopp at besteforeldre, foreldre og øvrig familie støtter opp om denne perioden med fyll tror jeg er en viktig faktor som gjør at russetiden er såpass akseptert i samfunnet.

Og til dere ungdommer: Har dere virkelig lyst til å få eksamenskarakterene deres ødelagt på grunn av en uke med «gøy», og miste sjansen for å studere det du drømte om?

