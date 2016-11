Kjære imamer, dere må snakke mer åpent og ærlig om voldtekt | Fatema Al-Musawi

Kjære imamer, dere har et stort ansvar. Dere er kilden til det flere muslimer kan om islam.

Det er dere som formidler budskapet fra koranen, og de fleste muslimer hører på det dere har å si.

Dessverre har tilliten flere har til dere, hatt store konsekvenser.

Snakker ikke om voldtekt

La oss ta for oss sex før ekteskap. Mange imamer formidler informasjonen fra koranen videre og sier at sex før ekteskap ikke er lov. Skjer det, vil en jente bli sett på som skitten, og Gud vil straffe henne for det.

Imamene snakker imidlertid ikke åpent om jenter og gutter som blir voldtatt.

Amalie Lereng

Hva skal de gjøre hvis det forekommer? Det er ikke jenta eller gutten sitt valg å bli voldtatt, men likevel snakkes det ikke om.

Ekstremt tabu

Vi hører sjeldenom muslimske jenter som snakker åpent om voldtekt til foreldre eller venner. Dette er ekstremt tabu. Foreldrene vet ikke hva de skal si, hvordan de skal reagere eller hva de skal gjøre. Det er under slike omstendigheter at dere, kjære imamer, spiller en stor rolle.

Vi må hjelpe ungdommene som lever i skjul, fordi flere tema er tabu

Budskapet dere sender ut i moskeen, bør ikke bare omhandle hva som er greit og ikke greit i islam.

Dere må prate mer ærlig om hva man skal gjøre i ulike situasjoner. Hva skal en jente og familien gjøre hvis en blir voldtatt? Hva skal en jente gjøre hvis hun blir utsatt for tvangsekteskap, som faktisk er forbudt?

Skapes et bildet av at imamer er konservative

Hva med misbruk i hjemmet? Hva skal barn gjøre hvis de blir utsatt for seksuelt overgrep?

En imam bør være en trygg person man kan lene seg mot. I stedet skapes det et bilde av at dere er skumle, for konservative og lukket.

Flere får ikke svar på det de lurer på, og da er det enkelt å konkludere at det er ingen hjelp å få. Alt dette resulterer i ekstrem kontroll og æreskultur, der jenter må passe på seg selv og holde kjeft.

Vi trenger ærlige og åpne samtaler

Dere imamer må komme på banen, ta ordet og bryte tabuene i moskeene. Vi må hjelpe ungdommene som lever i skjul fordi flere tema er tabu. Vi må få ungdommene ut av skallet sitt og la dem prate høyt.

Vi må begynne å ha flere ærlige og åpne samtale om temaer som rammer mennesker hver dag verden over.

Som et resultat av et lukket samfunn sitter mange hjemme og sliter fysisk og psykisk. Disse trenger hjelp og må bli hørt. Det er på tide.

