Her om dagen var jeg ute og solte meg med noen venner. Jeg nøt både været og utsikten av forbipasserende fremmede.

Noe som imidlertid ødela den gode stemningen, var mine venninners kommentarer. De var ikke fornøyde med guttene som gikk forbi.

– Han der er søt, men altfor tynn, sier den ene.

– Ja, og han der kunne vært kjekk hvis han ikke var så lav, sukker den andre.

– Hvorfor går han der i bar overkropp når han ikke har sixpack, spør den tredje.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Jentene har skyhøye forventninger

Jaget etter «Sommerkroppen 2017» har foregått helt siden i fjor høst, og som alltid synes vi synd på jentene som settes under et utholdelig press.

Jentene blir objektivisert av samfunnet og av samfunnets store, stygge ulv: mannen.

Men kvinnen er kroppspressets ulv i fåreklær.

Jentene har skyhøye forventninger til hvordan guttene skal være. Å være attraktiv er å være bredskuldret, høy og ha et tydelig vaskebrett.

Vi skal se ut som favorittskuespillerne deres. Menn som nettopp er valgt ut blant millioner på grunn av deres helt uvanlig «gode» utseende.

Det hjelper ikke for jenter å skylde på at de blir utsatt for press, hvis de driver med det samme selv.

Når standarden er Leonardo DiCaprio og Orlando Bloom, er det naturlig nok mange gutter som ikke strekker til.

Det går på helsen løs

Det er flere og flere gutter som ikke tør å gå på stranden om sommeren og som føler at de må trene flere timer hver dag for å være bra nok. Dette går på helsen løs for mange gutter.

Vi får spiseforstyrrelser av dette. Noen begynner på anabole steroider som gjør dem enda sykere. I noen ekstreme tilfeller er konsekvensen selvmord. Det hjelper ikke for jenter å skylde på at de blir utsatt for press, hvis de driver med det samme selv.

Jeg er feminist, og jeg jobber for likestilling. Dette må også gjelde kropp og kroppspress.

Alle har preferanser, men vi må forstå at glansbildet om den høye, muskuløse vikingen er utdatert.

Kanskje vi bør begynne å minne hverandre på at vi er bra nok som vi er?

At hvor flott en person er, ikke måles i muskler. At hvor god man er i sengen, ikke har noe med høyde å gjøre.

Å finne trygghet i seg selv

Det er kanskje enda viktigere at vi begynner å fortelle oss selv at vi er bra nok. Fordi det er til syvende og sist vi selv som har makten til å motstå presset. Både jenter og gutter bør selv lære å elske seg selv og finne trygghet i egen kropp.

La oss derfor utvide forventningene vi har til oss selv og andre denne sommeren, slik at vi alle kan føle oss litt mindre stresset.

Slik at vi kan forhindre at flere blir syke. Og slik at vi rett og slett kan ha det bra når vi er på stranden.

La oss si nei til «Sommerkroppen 2017» og ja til «Du er god nok-kroppen 2017»!

Innlegget er skrevet i forbindelse med den kroppspositivistiske kampanjen #postitgeriljaen

