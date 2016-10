Kjære julenisse: Jeg ønsker å bli sett

Jeg er en 17 år gammel jente fra Norge og er vel det man kan kalle for «typisk flink pike». Jeg er god i idrett og trener over 20 timer i uken, i tillegg til at jeg har toppkarakter i nesten alle fag.

Jeg er jenta som klarer alt hun vil, og som andre misunner for sin viljestyrke.

Jeg er jenta som presterer på alle plan, uten at det går utover andre aspekter livet.

Jeg er jenta som er så lykkelig, hun som har selvtillit nok til å søke alle slags utfordringer. Jeg er jenta som andre jenter, og for så vidt også gutter, er sjalu på.

Finner ikke mening

Men jeg er også jenta som konstant er sliten, hun som klistrer på seg et smil hver dag når hun står opp. Jeg er jenta som er nødt til å prestere i alt, fordi ellers rakner alt.

Jeg er jenta som gråter hver kveld før jeg sovner, og som ikke finner meningen med livet. Jeg er jenta som ofte tenker på hvor enkelt det er bare å stoppe alt, bare hoppe foran et tog eller noe.

Jeg er jenta som har det så bra og har så mange muligheter, at jeg er totalt ødelagt. Men ingen vet det.

Mamma og pappa er snille, men de har ikke peiling

Jeg har ikke så veldig mange venner, men de jeg har betyr mye for meg. De støtter meg alltid, men de vet ikke. De aner ikke hvor svarte tankene mine er, eller hvor mye jeg skulle ønske at de visste.

Mamma og pappa er snille, men de har ikke peiling.

Det er så utrolig lett å spille rollen som pliktoppfyllende og fornøyd tenåring, jeg tror ikke engang de har tenkt tanken på at det skjuler seg noe annet bak fasaden.

Livet er som en berg-og-dal-bane sies det, men ingen vet hvor dype dalene mine er, eller hvor nær jeg er å gi opp når banen nærmer seg bunnen av Marianergropen.

Depresjonens forsvarsmekanisme

Jeg klandrer ingen for ikke å se det, for jeg vet bedre enn de fleste hvor lett det er å skjule.

Selv de aller mest deprimerte klarer å smøre på et smil dersom nedstemtheten deres er i ferd med å oppdages.

Det er depresjonens forsvarsmekanisme, den skjuler seg for andre slik at det blir ekstra grusomt.

Det er ingenting jeg ønsker mer enn at noen oppdager det, at noen skal spørre hvordan det går med meg og ikke gi seg når jeg svarer med et kort «bra», før jeg presser frem et falskt smil.

Så kjære julenisse, jeg vet ikke om du egentlig kan gi meg dette, men jeg velger likevel å fortelle deg mitt høyeste ønske. Jeg ønsker å bli sett.

