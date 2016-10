Kjæresten min har utenlandsk bakgrunn. Mange er skeptiske.

Etter å ha lest innlegget til «tenåringsjente» på Si ;D mandag, hvor hun skriver om hvordan det er å ha etnisk norsk kjæreste når man selv har utenlandsk bakgrunn, vil jeg gjerne også belyse hvordan det er å være etnisk norsk med kjæreste med utenlandsk bakgrunn.

Den skepsisen og den mangelen på åpenheten hun skriver om i sitt innlegg, går dessverre begge veier. Min kjærestes foreldre er fra Iran.

Foreldrene hans flyttet som unge til Norge, og kjæresten min er født og oppvokst i Norge. Både han og foreldrene har vært flinke til å integrere seg.

De snakker alle flytende norsk, foreldrene er i jobb og familien er generelt utrolig tolerante og respektable for norsk kultur og norske normer.

Hverdagsrasismen lusker

Jeg har alltid følt at kjæresten min og jeg har hatt god kjemi. De ulike bakgrunnene var aldri et problem for ham eller meg, helt til andre begynte å påpeke dem og gjøre en sak ut av det.

Hverdagsrasismen lusker rundt hvert hjørne. Skeptiske foreldre, venner og bekjente som slenger med leppen, og alle andre som har noe å si om alle som ikke heter Ola eller Kari.

De ulike bakgrunnene var aldri et problem - helt til andre begynte å påpeke dem

«Går dere i moské sammen?» og «må du bruke hijab med ham?» er blitt slengt som «morsomme» kommentar når samtalen går over til kjærlighetslivet mitt. Har vi ikke kommet lenger i 2016?

«Hvor er han egentlig fra?»

Familiemedlemmer kommer også med kommentarer som: «Du må huske at dere er fra forskjellige kulturer». Skepsisen vises på ansiktet deres så fort man nevner navnet.

«Hvor er han fra?», spør de. «Fra Norge», svarer jeg. Så kommer spørsmålet som jeg har fått så altfor mange ganger: «Men hvor er han egentlig fra? Han har jo ikke et norsk navn».

Glasset renner over for meg. Jeg blir skuffet og lei meg fordi jeg bor i et land hvor vi ikke har kommet lenger.

Hverdagsrasismen, de små kommentarene og skepsisen fra begge kanter herjer dessverre fortsatt i hverdagen til både etnisk norske og norske statsborgere med utenlandsk bakgrunn.

