Kjønnspoeng for menn ble fjernet. Da ble drømmen min knust. | Vebjørn Woll

15:59 fredag den 7. april plinger det inn en melding på telefonen.

Jeg hadde en flott dag med fint vær og starten på påskeferien, og skulle snart på tur. Da fikk jeg en mail fra Samordna Opptak.

Emnet er: «Endring i tildeling av kjønnspoeng for menn». Når jeg ser det, stopper hjertet mitt litt, for jeg vet at det eneste studiet jeg ønsker meg, kan glippe fra meg.

Mye arbeid med snittet for ingenting

Jeg banner inni meg når jeg åpner mailen. Jeg blir møtt med at jeg ikke får kjønnspoeng til opptaket i år, noe som har vært stor drahjelp for å komme inn på drømmestudiet mitt: Veterinær.

Jeg fikk beskjed om dette kun 8 dager før søknadsfristen går ut. Jeg har jobbet hardt for å øke snittet, men like før tentamensperioden får jeg altså beskjeden at mest sannsynlig er dette arbeidet forgjeves.

Har ikke allerede Norge nok problemer med umotiverte elever, spesielt gutter? Dette hjelper i hvert fall ikke på min motivasjon.

Nå som disse poengene blir fjernet, så har jenter kjønnspoeng på en rekke studier. Gjett hvor mange studier med kjønnspoeng menn sitter igjen med?

NULL.

Fakta: Jenter får kjønnspoeng på disse studiene: Bachelorutdanninger i ingeniørfag (bortsett fra kjemi og bioingeniør)

Landbruksstudier ved Høgskolen i Innlandet, studier i Hedmark

Bachelorutdanninger i maritime fag ved Høgskolen i Sørøst-Norge, NTNU i Ålesund og Høgskulen på Vestlandet, bortsett fra shipping management og shippingledelse ved NTNU i Ålesund

Flere integrerte masterprogram (fem år) i teknologi og ingeniørfag ved NTNU:

Datateknologi

Elektronisk systemdesign og innovasjon

Fysikk og matematikk

Ingeniørvitenskap og IKT

Kommunikasjonsteknologi

Kybernetikk og robotikk

Marin teknikk

Materialteknologi

Produktutvikling og produksjon Kilde: Samordna Opptak

Hvorfor fjernet kunnskapsdepartementet kjønnspoengene for menn? Skulle kanskje tro det var fordi det ble oppnådd en likevekt mellom kjønnene?

Nei, det viser seg at dagens likestillingslov ikke kan gi kjønnspoeng til menn utenfor studier som omsorg og undervisning av barn.

Ikke minst knuste de mest sannsynlig min drøm om å komme inn på veterinærstudiet på førstegangsvitnemål.

Hvorfor skjer det nå?

Nå er det kun jenter som får kjønnspoeng i høyere utdanning, til tross for at det er flere jenter som tar høyere utdanning.

Det reiser spørsmål til de som lagde denne loven. Hvorfor kan ikke Kunnskapsdepartementet vente et år til med denne kunngjøringen, til den nye likestillingsloven som tillater kjønnspoeng til gutter kommer?

Når veterinærstudiet og dyrepleierstudiet har hatt kjønnspoeng i 13 år allerede, hvorfor kunne de ikke bare vente til neste år, om de allerede hadde gjort «feilen» og hjulpet gutter inn i høyere utdanning siden 2003?

Jeg har mistet nærmest all tillit

I tillegg, hvorfor er ikke likestillingsloven likestilt? Det ligger liksom i navnet.

Jeg har mistet nærmest all tillit til Kunnskapsdepartementet og regjeringen etter dette. Nå forstår jeg at Norge ikke er likestilt, da likestillingsloven heller ikke er likestilt. Nå er det KUN kvinner som får fordelen.

Så kjære likestillingsminister Solveig Horne og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen; Takk så meget, og veldig bra jobbet.