Kjønnspoeng må gjelde for både gutter og jenter | Iselin Andresen Olafsen

En av de viktigste kampsakene til AUF, Arbeiderpartiet og venstresiden har vært likestilling mellom kjønn.

Dette engasjementet var en av grunnene til at Arbeiderpartiet innførte kjønnspoeng i første omgang.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Knust hjerte

Med Arbeiderpartiet som inspirasjon, ble kjønnspoengene også gjeldende for gutter i 2004.

Det gjaldt for studiene dyrepleie- og veterinærutdanningen.

Derfor var det med knust hjerte jeg 19. april leste Si ;D-innlegget til Vebjørn Woll der han uttrykker sin frustrasjon over regjeringens avgjørelse om å fjerne kjønnspoengene for gutter.

Utligne kjønnsforskjellene

Det kom likevel ikke som et sjokk at den blåblå regjeringen har valgt å gå tilbake på likestillingen. Dersom vi ønsker et samfunn med små forskjeller og store muligheter for alle, er innskrenking av likestillingen ikke rett vei å gå.

Vi trenger en regjering ledet av Ap

Kjønnspoengenes oppgave er å utligne kjønnsforskjellene på studier der enten gutter eller jenter er overrepresentert. Det hjelper ikke bare å tilby kjønnspoeng til jenter når vi ser at en rekke studier og jobber mangler svært mange menn.

Jenter og gutter bidrar sammen

Innføring av kjønnspoeng handler ikke bare om at jenter og gutter skal være likt representert bare for representasjonens skyld.

Det handler også om at gutter og jenter sammen bidrar til et godt arbeidsmiljø og studiemiljø.

Ikke minst vil arbeidsplasser få et bredere tilbud med flere arbeidstagere å velge mellom.

Likestilling på dagsorden

Ettersom Høyre og Frp fjernet kjønnspoengene for gutter, er det viktigere enn noen gang at vi får en regjering ledet av Ap.

De vil sette likestilling på dagsordenen og gjøre en reell innsats i å minske forskjellene mellom kjønnene.

Likestilling engasjerer mange. Les flere innlegg om tematikken her: