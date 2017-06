Kjøttfri dag burde være valgfritt. Staten skal ikke bestemme hva du skal spise. | Mathias Meyer

Der hvor venstresiden utformer politikk gjennom forbud og tvang, bygger høyresiden løsninger på frivillighet.

Skal vi få folk til å spise miljøvennlig, bør grønne alternativer være mer attraktive, fremfor å bli tvunget frem som eneste valg.

Tiltakene må gi effekt

Økonomiansvarlig i Oslo Grønn Ungdom Christine Evjen skriver mandag 29. mai i Si ;D at alle offentlige kantiner burde slutte å selge kjøtt.

Vi er begge enige om at å spise for mye kjøtt ikke er bærekraftig, hverken for mennesker eller for planeten, men der stopper også enigheten.

Krav om ikke å servere kjøtt én dag i uken er et nytt vedtak gjort av det nye byrådet til Raymond Johansen fra Arbeiderpartiet.

Vedtaket gjelder alle offentlige skoler i Oslo og arbeidsplasser eid av kommunen. Det betyr at vi elever, og de ansatte på skolen, ikke kan kjøpe kjøtt eller fisk på skolens kantine.

Vedtaket begrunnes med at dette kan være et tiltak for å redusere kjøttkonsum. Det er fordelaktig at maten vi spiser, blir mer miljøvennlig, men samtidig er det viktig at tiltakene som vedtas gir effekt.

La folk selv bestemme

Man kan stille seg spørsmålet om en slik dag bare vil gjøre at kjøttkonsumet øker de dagene hvor man selv kan bestemme hva en skal spise, kontra de dagene staten bestemmer for deg.

Jeg har mer tro på at vi legger til rette for å være miljøvennlig og heller lar folk selv bestemme hva de skal spise

Jeg har mer tro på at vi legger til rette for å være miljøvennlig og heller lar folk selv bestemme hva de skal spise.

Derfor vil vi i Oslo Unge Høyre at kjøttfrie alternativer på skolen skal bli billigere og bedre. Høyre tenker grønt og vil ha gulrot, mens Miljøpartiet De Grønne griper som vanlig til pisken.

