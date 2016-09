Kongens politiske taler gjør meg til en tviler

«Kongens tale hylles», står det på flere nyhetsartikler. Ja, det er korrekt – den hylles.

Alle prater om hvilken fantastisk konge vi har, og hvilken ressurs han er for dette landet.

Likevel er det noen som er uenige, men de holder for det meste munn.

Selv har jeg alltid likt kong Harald. Jeg liker personligheten, humoren og latteren hans. Men tvilen kommer stormfullt hver gang han tar på seg den politiske hatten, da kjenner jeg plutselig at monarkiet ikke har sin verdi lenger.

Paradokset er likevel at jeg tilgir ham dagen derpå.

Retorikere skriver talen

Så hvorfor kom tvilen i meg, for eksempel da han talte til innvandrere her om dagen? Jo, det er som Kjell Terje Ringdal, en av Norges mest ledende retorikere, sier: Det er en politisk tale.

Og det er dette jeg mener er kritikkverdig: Kongen skal ikke ha noe med politikk å gjøre. Folk må få lov til å mene ditt og mene datt, uten kongens påvirkning.

Folk skal få lov til å føle en tilhørighet til innvandrere, så vel som at man er kritisk til tilstrømmingen av dem.

Det er feil at en konge, som ikke er politisk valgt, skal anmode et folk til å gjøre hva han mener. Og det blir ikke særlig bedre når det er retorikere som skriver talen, med den hensikt å få talen til å høres bedre ut.

Retorikk handler om å påvirke andres meninger, og det skal ikke en konge og hans medhjelpere gjøre.

Vanskelig å kritisere

Det blir også et problem når jeg føler at det er umulig å kritisere kongen, for det ses jo på som uhørt; da banner jeg i kirken.

Kong Harald er den mest politisk korrekte skikkelsen i landet, hans ord er lov – jeg kan ikke si ham imot.

Og hva blir konsekvensen av at jeg blir skamfull hver gang jeg kritiserer ham? Jo, ytringsfriheten min blir innskrenket.

Terskelen for å kritisere, eller si noe annet enn kongen, er så aldeles høy. Slik er det nok for mange andre også. Det eneste vi må gjøre, er å hylle ham, for vi tør ikke å gjøre noe annet.

Kanskje er vi feige, men den politiske korrektheten har slukt oss. Men, men. Dette mente jeg i går, i dag er han tilgitt. Hva annet kan jeg gjøre?

