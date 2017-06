Hadde unge brukt stemmeretten sin like mye som eldre, hadde sannsynligvis ikke Brexit skjedd. Og hadde det vært opp til unge velgere, hadde ikke Trump blitt president.

I september er det stortingsvalg i Norge! Ved forrige stortingsvalg brukte 66,5 prosent av velgerne mellom 18 og 21 år stemmeretten sin. For hele befolkningen over 18 år var tallet mye høyere: 78,2 prosent.

Derfor lanserer Si ;D konkurranse for unge mellom 13 og 21 år med tema «Hvordan få flere unge til å stemme?»

Ingen vet jo bedre hvordan man skal engasjere ungdom, enn ungdom selv!

Oppgaveteksten ser slik ut:

«Du skal prøve å få vennene dine til å engasjere seg i stortingsvalget. Hvordan vil du gjøre det?»

Du kan:

Lage en fiks-ferdig kampanje (tekst, bilde, plakat, en pakke, – alt er opp til deg. Den kan stå på nett, papir aller kanskje i sosiale medier?)

Skrive en tekst (tale, debattinnlegg, kåseri, sjanger er valgfritt)

Lage video (reportasje, kampanje, skuespill, fremføre et debattinnlegg, velg selv)

Illustrere (tegning, foto, maleri, montasje)

Kanskje du kan kombinere alt sammen? Vi er åpne for alt!

Bare fantasien din står i veien!

Du kan ta for deg viktigheten av valgdeltagelse blant unge og demokrati generelt, eller du ta tak i én spesifikk sak som du brenner for.

Det viktigste er at bidraget ditt skal spre engasjementet! Du kan delta i konkurransen alene eller sammen med andre (maksimum tre personer pr. bidrag).

Premier:

1. plass: 3000 kroner

2. plass: 2000 kroner

3. plass: 1000 kroner

Juryen består av: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), nestleder i AUF Ina Libak og Rode Margrete Hegstad, styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

Juryens favoritter kommer til å publiseres i alle Si; Ds kanaler i løpet av valgkampen.

Frist for innsendelse: 5. august klokken 9. Merk mailen med «konkurranse»

Tips fra juryen

AUF

Navn: Ina Libak

Hvem: Nestleder i AUF

Hvorfor er det viktig at unge engasjerer seg i stortingsvalget?

– Fordi det handler om hva slags fremtid vi skal ha og hvordan samfunnet skal se ut. Vi unge skal leve her lengst, så vår stemme er veldig viktig i debatten. Ikke å stemme er å overlate til andre å velge for deg hvordan fremtiden blir. Og så er det jo et veldig spennende valg med to sider som vil ta Norge i veldig forskjellig retning. Uavhengig av hva folk stemmer på, håper jeg at unge bruker stemmeretten og løfter sine saker til valget.

Hva ser du etter i et bidrag til konkurransen?

– Ekte engasjement og evne til å berøre andre med det du gjør. Det er alltid engasjement som endrer verden, og det fineste med engasjement er at det er for alle, alle har like stor rett til å engasjere seg. Noen ganger er det folk du ikke venter det av, som virkelig klarer å engasjere folk og løfte en sak. Det synes jeg er så kult! Jeg ser etter bidrag som er i stand til å engasjere og som gjerne har en spennende eller ny innfallsvinkel.

Har du noen råd til de som vil delta i konkurransen?

– Husk at ingen har akkurat din bakgrunn og dine tanker, derfor kan akkurat ditt bidrag være veldig viktig. Vis hvorfor dette faktisk er viktig for deg, og ikke minst vær kreativ. Jeg håper vi får inn forslag som får meg til enten å smile eller bli opprørt, og til å føle engasjement. Og så håper jeg at jeg får noen «oi, det har jeg ikke tenkt på før»-opplevelser.

Jarand Ullestad/LNU

Navn: Rode Margrete Hegstad

Hvem: Styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Hvorfor er det viktig at unge engasjerer seg i stortingsvalget?

– Da er man med å bestemme hvem som skal styre landet vårt, og ikke minst hva de skal gjennomføre mens de styrer det. Valget påvirker hverdagen til alle unge i Norge, fordi politikerne bestemmer over mange ting som skole, kollektivtransport, sykehus, idrettshaller og kulturhus. Hvis ikke vi unge engasjerer oss, ender de gamle opp med å bestemme alt. Og da er det ikke sikkert at våre behov som unge blir hørt når de store avgjørelsene skal tas.

Hva ser du etter i konkurransen?

– Jeg ser etter et bidrag som viser frem ekte engasjement på en måte som kan inspirere og engasjere andre. Bidraget kan gjerne være kreativt og morsomt, men det aller viktigste for meg er at jeg tror at bidraget vil få unge til å engasjere seg i valget.

Har du noen råd til de som vil delta i konkurransen?

– Engasjement er smittsomt, og derfor er ofte den beste måten å engasjere vennene sine på å vise frem hvorfor man selv er engasjert!

Så hva venter du på? Bruks sommeren til å spre engasjementet!

Vi gleder oss til å se resultatet!

PSSST: Har du spørsmål? Send oss en mail, da vel. Adresse: sid@aftenposten.no.

Lykke til!