Kurdiske foreldre fra Irak, født i Sandnes: – Skolegudstjenester handler om respekt for norsk kultur

Her er årets Si ;D-julekalender.

24 norske ungdommer med bakgrunn fra 24 land og området svarer på spørsmål om hvordan det er å ha minoritetsbakgrunn i Norge i dag.

Hva er positivt? Hva er negativt? Og hva med julen?

Fakta: Årets julekalender i aftenposten – Hadde det ikke vært for ungdom med minoritetsbakgrunn, hadde det blitt færre ungdommer i Norge. – Ungdom med minoritetsbakgrunn utgjør en stadig større andel av norsk ungdom. I 2015 hadde 15,5 prosent av ungdom utenlandsk bakgrunn, mens tallet var 11 prosent i 2009. – SSB definerer disse ungdommene som personer som er født i Norge av to utenlandske foreldre eller er født i utlandet selv. – Målet med årets julekalender er å vise frem disse ungdommene og gi dem en stemme.

Navn: Milan Aran

Alder: 17

Bosted: Sandnes

Bakgrunn: Kurdiske foreldre fra Irak

Hei! Hvem er du?

– Mitt navn er Milan Aran. Jeg er en 17-åring som bor i Sandnes, som for det meste driver med politikk og trening.

Hva er det beste med å ha minoritetsbakgrunn i Norge i dag?

– Det er et slags bånd mellom deg og dem med samme bakgrunn som deg. Du trenger ikke å kjenne dem, men dere er automatisk kompiser fordi de har samme bakgrunn. I tillegg skiller du deg ut fra mengden – du heter ikke Ole og har lyst hår, som store deler av befolkningen.

Hva er det mest utfordrende?

– Det er nokså vanskelig å få jobb med et ikke-norsk navn. I tillegg er det flere fordommer mot unge gutter med minoritetsbakgrunn. Flere er skeptiske når de ser på oss. Det er kjipt.

Hvordan kan vi løse disse utfordringene?

– Slike utfordringer løses kun ved at nordmenn forstår utenlandsk kultur, men ikke bare ved å lese om det på nettet. Det hjelper å se den personlig, eller å bli kjent med en som er utenlandsk. Folk må begynne å se mennesket, ikke hudfargen.

Når føler du deg mest norsk?

– Hver gang jeg drar på fjelltur eller spiser komle.

Og minst?

– Hver gang jeg er på en kurdisk bryllupsfest. Du finner sjeldent så god stemning.

Hvilket spørsmål om bakgrunnen din er du mest lei av å få?

– Om jeg spiser svin eller ikke.

Om folk er nysgjerrige på bakgrunnen din, hvordan vil du at de skal gå frem?

– Jeg er ikke så veldig kresen, men hadde blitt glad om noen spurte hvor foreldrene mine er fra fremfor hvor jeg er fra. Jeg er tross alt født og oppvokst i Norge.

Hvis du skulle fortalt Aftenpostens lesere én ting om Irak, hva hadde du fortalt?

– Det er ikke så farlig i Midtøsten som folk tror. En burde ikke la seg begrense av terrorismen. Vil du til Alanya i sommer, reis dit! Gale menneskers handlinger må aldri hindre andre i å oppleve andre land og kulturer. Mange, inkludert oss, reiser fremdeles til hjemlandet, selv om IS herjer. Hvorfor skal de stå i veien for at du skal nyte livet ditt? Da vinner de.

Hvilket forhold har du til jul?

– Familien min feirer jul og spiser blant annet pinnekjøtt. Tror vi feirer veldig likt andre nordmenn, men vi danser ikke rundt juletreet, liksom. Trenger ikke nødvendigvis å være kristen for å feire jul, men det er en koselig måte å samle en familie. Det finnes tross alt flere som ikke er kristne, men som feirer jul.

Hvilken rolle synes du julen burde spille i skoletiden?

– Jeg mener elever burde bli med på en gudstjeneste før jul i skoletiden, om de er muslimer eller ikke. Det handler om norske verdier og tradisjon. Man trenger ikke å støtte det, men det handler om respekt for norsk kultur. Jeg tenker også at elever burde besøke en moské, en synagoge, et buddhistisk tempel og et hindutempel én gang i året. Religioner blir ofte misforstått. Det er viktig å skjønne og observere andres kultur, i stedet for å lese om det på nettet.

Hva skal du gjøre i julen i år?

– Jeg ser frem til å spise god julemat sammen med familien og få gaver.

