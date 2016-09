La de eldre kjenne på lykken | Sunniva Wyller

Den siste uken har det vært mye skriverier om de eldre på gamlehjemmet på Manglerud, om hvor fantastisk de har fått det.

Til dere som har ansvar for eldreomsorgen, vil jeg oppfordre til å følge dette eksempelet. For et fantastisk tiltak! La de eldre få sjansen til å oppleve disse små gledene og krydder, på den siste tiden av det livet de har igjen.

Det er utrolig trist å tenke på at man bare blir stuet vekk som ting i en oppbevaringsboks, hvor man ikke lenger er interessante.

Tenk på alle gamle mennesker som må være på gamlehjem hver eneste dag, og bare sitte der med hendene i fanget og venter på – ingenting!

Vis dem respekt, gamle mennesker trenger kjærlighet, musikk og kjenne at de lever – helt til de ikke lenger finnes. Bare det å sette på musikk eller radio vil gi stemning og inspirasjon i en hverdag som er helt lik.

Ta dem med ut i skogen, de vil kjenne på frisk luft og høre de deilige lydene

Her i Norge blir de eldre servert triste Fjordlandsretter, eller tørre brødskiver med pålegg de ikke engang har valgt selv.

Gamle mennesker trenger skikkelig mat som er sunn og næringsrik, vi vil jo ikke miste dem!

La dem kjenne på lykken en siste gang.

