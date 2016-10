La hvite spille kinesiske roller. La pakistanere være Santa Lucia.

Xueqi Pang (21) skrev fredag 28. oktober til Si ;D om hvordan hun mener det er feil at hvite skuespillere får spilleroller som tilhører annen etnisk bakgrunn.

Les hele innlegget til Xueqi Pang: Kjære Disney, la Mulan være kinesisk!

Hun skriver at dette i verste fall er tyveri og rasisme. Etter min mening er det mer rasisme i det Pang skriver enn tilfellene hun beskriver.

Én og samme art

Bare det at hun ikke synes Johnny Depp skulle hatt rollen som en indianer i The Lone Ranger, som han for øvrig spilte meget bra, mener jeg er en smule mer rasistisk enn at han fikk den rollen.

Etter det Pang har skrevet, går jeg ut ifra at hun heller ikke vil at en elev med flyktningbakgrunn fra Afrika eller klassens adopterte fra Vietnam skal være Santa Lucia i barnetogene på skolen. Vi mennesker er jo én og samme art, det er bare forskjellig hudfarge på oss.

Ikke rasistisk

Jeg er ikke rasistisk. Jeg synes det er ille at svarte har svekkede muligheter bare på grunn av hudfargen deres. Men jeg synes ikke det er ille at en skuespiller så god som Depp får en rolle som indianer, hvor man ikke engang ser at han er hvit.

Det er det som kalles ikke å være rasistisk. Når man ikke gjør forskjell.

For hvor mange gode skuespillere med indianerbakgrunn er det å velge mellom? Hvis vi skal slutte å være rasistiske, må vi slutte å tenke at det er så store forskjeller mellom hvite og mørkhudede.

En hvit skuespiller kan like gjerne spille Mulan, som en pakistaner kan spille Santa Lucia. Det er det som kalles ikke å være rasistisk. Når man ikke gjør forskjell.

Les flere innlegg om samme tematikk:

Podkast: - Jeg er ensom og trenger en venn

Martine Halvorsen (18) er kjent fra TV-programmene Sykt perfekt og Top Model og er en profilert blogger. Derfor var det overraskende for mange da hun skrev om ensomheten sin i Aftenposten.

I denne podkasten forteller hun om hvordan det gikk etter at innlegget sto på trykk. Med oss er også psykolog Aksel Inge Sinding.