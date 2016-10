La oss være barn på toget | Mina og Amanda

I dag tok vi toget fra Sandvika til Asker. En voksenbillett koster 32 kr, og en barnebillett koster 16 kr. Vi er begge 16 år gamle og går derfor under kategorien voksen.

Behandles som barn

Vi kan ikke kjøre bil, vi kan ikke handle på polet og vi kan ikke kjøpe tobakk. Vi kommer ikke inn på utesteder, vi har ikke stemmerett og vi kan ikke gjøre som vi selv vil.

Vi vet at vi har litt større rumper enn en 16-åring

Vi er ikke myndig, så hvorfor er vi voksne i den kollektive trafikken når vi blir behandlet som barn i resten av samfunnet?

Firkantet

Dette er dobbeltmoralsk. Vi er barn, men NSB, Ruter og all annen kollektivtrafikk hevder at vi i en alder av 16 år er voksne. Vi vet at vi har litt større rumper enn en 6-åring, men ikke sammenlignet med en 15-åring.

Et sete er et sete, en ståplass er en ståplass. Hvis man skal være så firkantet, kunne det i hvert fall vært en egen kategori som het ungdom.

Vi har ikke økonomi til å betale 50 kr kontant på bussen for en fem minutters tur. Det er en forskjell. La oss være barn på toget.

