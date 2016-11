Likestilling betyr ikke at du må slutte å være feminin og vakker | Ingrid Jackson

21. november publiserte Dagbladet et blogginnlegg av Maria Høili, hvor hun argumenterer imot likestilling.

Kjære, Maria Høili. Jeg vet faktisk ikke hvor jeg skal starte. Jeg kan starte med å fortelle deg at jeg er litt trist. Likestilling handler om mer enn fysiske forskjeller mellom kvinner og menn. Likestilling handler om like muligheter for alle. Du og jeg skal ha like rettigheter og muligheter som menn.

En mulighet du har er at du kan velge om du har lyst til å være «vakker og feminin» som du så fint kaller det, eller om du vil gjøre andre ting sånn som noen andre kvinner ønsker. Det kan være alt fra å drive med motorsport, til å jobbe i mannsdominerte yrker. Likestillingen fører ikke til at du må slutte med å være feminin og vakker. Den fører til at du kan velge. Du skriver at mennesker skal ha like muligheter til å velge, samtidig som du er imot likestilling. Det er uforståelig.

For meg ser det ut til at du prøver å tråkke på historien vår og alt vi har kjempet for.

Det er fint at du har gjort deg opp en mening om hvordan du vil at samfunnet skal være. Du kan mene hva du vil, men først må du forstå hva likestilling innebærer og betyr. For meg ser det ut til at du prøver å tråkke på historien vår og alt vi har kjempet for. Nå er vi i 2016, og ikke på 50-tallet. Verden går fremover.

Menn og kvinner har de samme mulighetene: Vi kan rope like høyt, vi kan stemme og både menn og kvinner kan lage mat og passe barn. Istedenfor å kalle pappa for «barnepasser» kaller vi han «pappa». Det er det han er. Sånn som vi er mødre. Begge har faktisk et ansvar, men hvordan ansvaret fordeles er opp til hvert enkelt par.

Har du forresten glemt de mindre feminine kvinnene, eller eksisterer de ikke i din verden? Har du glemt pappaene som faktisk ønsker å sitte hjemme med barnet sitt etter at han har ventet på barnet i ni måneder? Hva med de homofile som har barn? Er du mindre egnet til noe dersom du er født kvinne, men har skiftet kjønn til mann?

Verden er ikke så svart-hvit lenger, og selv om den er i forandring, vil det alltid være menn og kvinner.

Det fysiske kan vi ikke endre foreløpig. Menn kan fortsatt ha guttekvelder og kvinner kan fortsatt få mensen og amme. Vil du ha en supermaskulin mann som ligner en viking, skaff deg en viking. Men vil jeg ha en feminin gutt som elsker ballett og opera, er vel det min sak.

PS: Jeg har forresten ikke lyst på nøtter, en vulva tåler mye mer.

