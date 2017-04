Likestillingen taper om jentene får mindre fotballmål | Pernille Myhre Skar

Hver bidige dag må vi jenter kjempe oss til troverdighet på fotballbanen. De kvinnelige spillerne har langt ifra like gode tilbud og ordninger som det motsatte kjønn, mindre TV-tid og er ikke i nærheten av å få den økonomiske støtten de trenger og fortjener.

Det er feil, men det jobbes med daglig.

Oppfordrer til større forskjeller

Da jeg leste innlegget fra Sophie (13), som ønsket større forskjeller mellom jenter og gutter på fotballbanen, fordi hun synes målet er for stort for en jentekeeper å stå i, forstår jeg godt hvorfor likestillingen ikke er kommet lenger.

Slike innlegg oppfordrer til større forskjeller mellom kjønnene.

Det er likestilling vi kjemper for

Jeg har ikke lenger tålmodighet til å sitte å se på at kvinner slåss for like retter, men bukker og neier for forskjellen hvis det bare gagner oss selv nok. Hvis vi skal få det «lettere» på forskjellige arenaer, kan vi ikke lure på hvorfor man ser ned på kvinner.

For hvert skritt vi tar fremover i likestillingsdebatten, føles det som om vi går to tilbake.

Jeg skal ikke si at det å se ned på noen er greit uansett, men hvis vi vil ha likestilling, så får vi jammen meg tåle å få det samme utgangspunktet som det motsatte kjønn også. Det er tross alt likestilling, som vi kjemper for 365 dager i året.

La oss legge vekk dobbeltmoralen

Jeg skjønner at gutter og jenter har forskjellig fysisk utgangspunkt, sånn er det bare. Jeg tror likevel at forskjellige størrelser på målene basert på kjønn kun vil øke differansen mellom kjønnene.

Den er allerede stor nok, så kom igjen, la oss legge vekk denne dobbeltmoralen.

To skritt tilbake

Hver gang vi ønsker å få noe minsket eller gjort lettere, er det som om vi kaster bort alt det er jobbet for opp igjennom årene.

Hvorfor?

For ved å vise at vi ikke takler det samme utgangspunktet som guttene klarer, viser vi at vi ikke er på lik linje med dem heller.

Og er det ikke akkurat det vi prøver å bevise at vi er?

