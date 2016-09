Livet på skolen er ikke bare trist. Det er helt forferdelig.

Hvorfor møter jeg opp på skolen? Hvorfor dropper jeg ikke bare ut som mange andre? Jeg har tenkt på å droppe ut flere ganger, men jeg har aldri gjort det. Hvorfor? Fordi jeg mister alt av håp og drømmer for fremtiden om jeg gjør det.

De siste årene har jeg skjønt at jeg ikke er helt normal. Jeg sliter med å være meg selv når jeg er på skolen. Jeg drikker ikke alkohol, og er over gjennomsnittet glad i god mat og trening på fritiden.

Jeg har ikke vært slik hele livet. Det begynte i 9. klasse, da jeg ble avhengig av å spille istedenfor å være med venner. Jeg forandret meg som person, ikke bare på grunn av meg selv, men fordi alle andre også endret seg som person. Alkoholbruken begynte å ta av, og jeg skjønte fort at det ikke var noe jeg ville være med på. Jeg tok et valg, og avsto fra hele alkoholen.

Det ble etter hvert en lidelse

Å avstå fra alkohol som 15-åring kan ha store konsekvenser. Du kan miste de nærmeste vennene dine, og du skjønner fort hvor mye du setter pris på dem du er glad i når du ikke har dem lenger.

Jeg husker da jeg var utadvent, glad i livet og elsket å spille fotball. Det går ikke en dag uten at jeg savner hvordan jeg hadde det før. Jeg gikk fra slutten av ungdomskolen til den i dag med en følelse av at alle valgene jeg har gjort her i livet har vært en katastrofe. Jeg endte opp på en skole der jeg ikke kjente noen. Jeg slet med å bli kjent med nye mennesker, og dette ble etter hvert en lidelse.

Jeg ville bare bli kjent med noen nye, men jeg klarte det ikke

Jeg var ikke meg selv, jeg var en helt annen person. En annen person med andre venner, andre meninger og andre drømmer. Jeg hadde ikke lenger drømmer om ting jeg skulle gjøre i fremtiden, men drømmer om å få gjøre de tingene jeg gjorde i før igjen.

Første året på videregående var ikke det verste, jeg hadde venner på skolen og jeg deltok aktivt i timene. Men selv om det virket bra, så var det mye som ikke stemte.

De eneste jeg snakket med var lærerne

Andreåret kom, og jeg endte opp på en linje jeg aldri hadde trodd jeg skulle ende opp på. Klassen min var veldig greie, men det ble det hardeste skoleåret noen gang. Jeg hadde ingen venner på skolen, jeg var ensom og de eneste jeg snakket med var lærere.

Jeg satt for det meste i trappen alene, hver dag, hele året. Jeg ville bare bli kjent med noen nye, men jeg klarte det ikke. Alle gikk forbi, utenom noen lærere som spurte meg om hvorfor jeg satt her alene hele tiden. Jeg fullførte andreåret, og så skulle jeg ut i lære – helt til jeg skjønte at dette var noe jeg ikke ville. På den ene siden var jeg glad for å være ferdig med skolebenken, men jeg valgte likevel å ta ett år til.

Her sitter jeg, i det siste året på videregående, og har det enda verre enn før.

Jeg har ingen sosial kontakt med resten av klassen, og jeg går fortsatt rundt i fritimene alene. Jeg kommer til å fullføre dette året, men om jeg kommer til å ødelegge meg selv ved å være her, vet jeg ikke. På fritiden så har jeg mange gode venner, og det er alltid noe jeg kan finne på. Å være ensom på skolen er ikke det samme som å være ensom resten av tiden. Men problemet er at det gjør noe med deg å være på et sted der du ikke har det bra fem dager i uken. Du ødelegger deg selv.

Det er vanlig å kjenne litt på ensomheten når man er ung.

