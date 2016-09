Mamma, jeg elsker deg

Unnskyld for at jeg ikke klarer å være den du ønsker jeg skal være. Unnskyld for at forventningene dine for hvem jeg er, og velger å være, ikke er gode nok.

Jeg vet at mine stygge blikk og kjappe kommentarer gjør deg vondt og trist, og sorgen for at vi ikke henger så mye sammen lenger, skaper frykt og redsel.

En redsel jeg tror vi begge kan føle fra tid til annen, redselen for å miste hverandre

En redsel jeg tror vi begge kan føle fra tid til annen, redselen for å miste hverandre.

Min solstråle

Du som alltid har gjort dagene lysere, du som alltid har vært min solstråle, gledesspreder, surrehodet og en hjelpsom venn, du som alltid har vært, og alltid vil være, min mamma.

Det skjærer dypt i hjertet mitt ved å tenke på hvor mye ensomhet og tristhet jeg tilfører deg. Feilene jeg gjør hver dag, blikkene jeg slenger, alt uten mening og hensyn.

Handlingene i øyeblikket er ubevisste, og det er ikke før jeg merker det går inn på deg, at jeg tenker over reaksjonen min.

Det er forferdelig å se hvordan jeg isolerer og utestenger meg fra familielivet, men mest fra båndet som er knyttet mellom mor og datter.

Selv om jeg vet at forholdet vårt alltid vil være der, er det opp til oss å bestemme hvor nære vi vil være gjennom barndommen, oppveksten, og voksenlivet.

Voksne blir også lei seg

Noen forhold mellom mor og datter varer livet ut, mens andres er mer fjerne og lite knyttet til hverandre. Jeg vet, at uansett hvor mye galt jeg gjør, er det noe som alltid stemmer i forholdet vårt. Jeg elsker deg, og du elsker meg.

Sammen kan vi le, smile, snakke, gråte, forstå, hjelpe og vokse. Barn viser sinne og frustrasjon hele tiden, gjennom høye skrik, gråting, sparking og opprør.

Det vi barn kanskje ikke tenker over, er at voksne også blir lei seg.

Det vi barn kanskje ikke tenker over, er at voksne også blir lei seg. Men det er ulike måter å vise det på. Du er ikke lei deg, men du er lei meg. Lei måten jeg oppfører meg på, og måten jeg behandler deg på.

Du fortjener å bli behandlet med respekt. Du er faktisk kvinnen som ga meg et liv å leve, og du er også kvinnen som lærer meg hvordan å leve det på en rett og god måte.

Jeg er så takknemlig for alt du gjør for meg, mamma. Jeg elsker deg så høyt, så høyt.

Les flere innlegg skrevet til foreldre:

Hijab: Tre debattanter svarer kommentarfeltet - episode 33

– Den eneste gangen jeg ligger under broren min i familien min, er når vi har boksekamp i sofaen, og jeg taper, sier Nazima Ansari (20). Sammen med Amina Bile (18) og Fatema al-Musawi (20) svarer hun på kommentarene under innlegget sitt.