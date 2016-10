Man blir ikke uføretrygdet fordi man har lyst til det | Jacob

Etter at de nye uførereglene trådte i kraft i slutten av 2014 har mange uføretrygdede fått mindre penger. De som allerede hadde en vanskelig situasjon i hverdagen, har nå fått det enda verre.

Grunnen til dette var den blåblå regjeringens mål om å gjøre det lettere å jobbe litt for dem som har muligheten til det. Det regjeringen overså var alle de som er uføre fordi de ikke har noe annet valg og som aldri ville vært i stand til å jobbe uavhengig av hvor mye penger de får.

Jacob (12)

Store drømmer

Alle vi unge drømmer om å bli noe flott og viktig når vi blir store. Vi drømmer ikke om å bli uføretrygdet. Alle har lyst til å føle at de bidrar i samfunnet, men mange har vært syke hele livet og får kanskje aldri muligheten til å jobbe. Man blir ikke uføretrygdet fordi man har lyst til det.

Det er som Robin Hood, bare omvendt

Å være barn av en uføretrygdet forelder er annerledes. Når man er barn i en sånn familie, kan man ha flere bekymringer enn barn i familier hvor foreldrene er friske. Barna kan være urolig for foreldrene fordi de har mye smerter eller er mye på sykehus. Det kan hende foreldre ikke klarer å være med på like mange ting i en aktiv hverdag til et barn.

Skattelette til de rike

På starten av 2015 ble det enda vanskeligere for mange av dem som er en uføretrygdet forelder. De hadde ikke så mye penger fra før av sammenlignet med andre, men nå har de enda mindre å rutte med. Disse barna får kanskje ikke så mye nye og kule ting som andre barn.

Kanskje de ikke kan reise på ferie lenger og kanskje har de ikke penger til bursdagsfeiringer og jul. Dette er ikke riktig i det hele tatt.

De uføretrygde får mindre penger og må betale skatt, mens de rike får skattelette. Det er som Robin Hood, bare omvendt.

Eriksson angrer

Nylig ga tidligere Frp-statsråd, Robert Eriksson, ut boken «Bare gjør det» der han beklager til alle landets uføretrygde. Eriksson beklager over at det ble skattelette til de rike og skatt til de uføretrygdede. Han angrer veldig på de nye uførereglene.

Det er på tide at regjeringen ordner opp etter seg og bedrer forholdene til de uføretrygdede slik at de ikke har det så ille lenger.

Å gå hjemme med en uføretrygd forelder kan være vanskelig, og flere mener det kan være arvelig:

