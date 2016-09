Man er heldig om man lærer om noe annet enn heterofili på skolen | Juni Tjeldstø

Da jeg var liten fikk jeg høre at når jeg ble eldre, så kom jeg til å sjarmere alle guttene. Når jeg ble eldre, så kom jeg til å gifte meg med en flott mann. Dette ble nok til og med diskutert før jeg kunne snakke.

Etter hvert som jeg vokste opp, la jeg merke til at det ble større og større skille mellom de forskjellige kjønnene.

Privat



Læringen starter for sent

Guttene skulle spille fotball, sykle og leke med lego. Jentene skulle male, tegne, perle eller leke med dukker. Om man ikke gjorde som det var forventet, så ble man ledd av og sett ned på. Dette foregikk helt ned i barnehagealder.

På skolen lærte man om hvordan gutte- og jentekropper fungerer, og at i et forhold skulle det være en mann og en kvinne. Det ble aldri snakket om noe annet. Det ble aldri snakket om at man kunne være homofil, bifil, intersex eller transperson.

Grunnen er at lærere ikke har kompetanse til å lære elevene om disse temaene. Dette er et stort problem.

I norsk skole er man heldig om man får lære om noe annet enn det å være heterofil. Om man først lærer dette, så er det i slutten av ungdomsskolen. Det er for sent.

Man er ikke for ung til å vite

Man har en seksualitet og en kjønnsidentitet før man kommer på ungdomsskolen. Når man forsøker å stille spørsmål om hvorfor man ikke lærer om dette tidligere, så får man til svar at man ikke kjenner sin egen legning før.

Men hvis det faktisk er sant, hvordan kan man da vite at man er heterofil, eller faktisk har rett kjønnsidentitet, allerede i barnehagen?

For det handler ikke om at man er for ung til å vite, det handler om at samfunnet forventer at man er heterofil.

Folk må fortsatt komme ut av skapet og fortelle verden at de går mot normene. Hvis ikke så vil alle tro at man er heterofil.

