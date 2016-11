Man kan ikke bli «litt voldtatt». Men det er nettopp det to jenter er blitt denne uken | Camilla Kitty Karlsen

To kvelder på bare én uke har jeg lagt fra meg telefon og PC i stua, satt meg på badegulvet og grått i en time. Det er en følelse av håpløshet, sinne og redsel som skyller over deg i det du forstår at det har skjedd igjen – enda en overgriper går fri.

Jeg skulle gjerne skrevet antatt overgriper – men det er ikke passende all den tid det er snakk om en som har tilstått forbrytelsen, som 23-åringen som nylig ble frikjent i Moss tingrett. Han har sagt det selv. Han har brutt loven og hatt sex med noen som sover. Fagdommeren tvilte ikke på at det var et overgrep, men lekdommerne ville ikke dømme. Tvilen oppstår først når en stiller seg spørsmålet: Har han forstått at det han gjorde var galt?

Lekdommerordningen har siden Hemsedal-saken blitt kritisert for å være uansvarlig. Hvis en fagdommer vil dømme, men lekdommerne vinner gjennom, går gjerningspersonen fri.

Frikjent – med erstatning

Derfor gråt jeg. For den 17 år gamle jenta fra Bergen som opplevde at hennes mening ikke hadde noen betydning.

Enten så er man voldtatt, eller så er man ikke – man kan ikke være en mellomting. Litt voldtatt. Likevel har disse kvinnene i Moss og Bergen blitt nettopp det – litt voldtatt. I lovens øyne. Nok til å få erstatning, nok til å få rettssak – nok til å få medhold av en utdannet dommer, men ikke nok til å få medhold av naboen.

For lite på tomannshånd

Jeg merker fort forskjellen på om noen ønsker å ha sex med meg eller ikke, men debatten om gråsoner blomstrer fort opp i kommentarfeltet på saker som angår voldtekt. Det reiser kanskje det viktigste spørsmålet så langt: Hvorfor er det så vanskelig for så mange å forstå hvilke signaler man sender ut når man ønsker å ha sex?

Det er mulig vi snakker for lite om sex på tomannshånd. Sex finnes overalt; på TV, på internett, på gaten, i samtale med venner. Er andres seksualitet rett og slett så tilgjengelig at det blir vanskeligere å forstå hva som er din og hva som er andres? Er skillet mellom min og din kropp borte? Vi snakker kanskje om sexen vi har hatt og vil ha, men et lite spørsmål på soverommet virker utenkelig for mange: Vil du ha sex med meg nå?

«Jeg forsto ikke»

Voldtekt er ikke sex, det er overgrep. Før tenkte jeg det var et legitimt argument at alle oppegående folk forsto når noen ville ha sex med dem og ikke, men argumentet holder ikke lenger. Ikke når forståelsen legges mer vekt på enn selve handlingen. Vi kan ikke ha et rettssystem som legger større vekt på din subjektive opplevelse av den kriminelle handlingen, enn hvorvidt handlingen fant sted eller ikke.

For hvis det blir viktig at jeg forstår det dersom jeg bryter loven, så kan jeg vel bare si at jeg ikke forsto? Beklager, men jeg forsto ikke at jeg måtte betale for å kunne ta bussen. Du kan ikke gi meg bot for at jeg ikke forsto. Jeg forsto ikke at jeg ikke kan slå kjæresten min når jeg er sint. Du kan ikke straffe meg for å ha mishandlet ham. Jeg forsto ikke at jeg ikke kunne ha sex med ham mens han sov. Om jeg mener det er voldtekt? Jo da, det er vel kanskje det – men bare litt. For jeg forsto jo ikke at det var en voldtekt jeg utførte.

Så jeg gråt, og jeg tente lys; for Andrea Voldum, for den 17 år gamle jenta fra Bergen og for samboeren til 23-åringen som voldtok henne mens hun sov. Nå sitter jeg bare igjen med en følelse av håpløshet. Hvor lenge må lyset brenne før det blir trygt å sove?