Marie (18) har mye på hjertet, men alt for ofte blir hun ikke forstått

Marie Mannes har alltid elsket å prate. Helt siden før hun kunne prate gikk snakketøyet på høygir. Da brydde hun seg ikke så mye om at hun ikke ble forstått, men noe var likevel galt.

Marie var ikke som alle andre barn, og hun klarte ikke å snakke skikkelig før i andre klasse.

– De første syv årene i levetiden min bare bablet jeg i vei uten at noen helt forsto, men det var kanskje ikke før på ungdomsskolen at jeg begynte å merke selv at det var noe galt, forteller hun på Skype fra Haugesund.

Der går hun tredjeåret medier og kommunikasjon med påbygg på Vardafjell videregående skole.

Tøft ikke å bli forstått

Marie har løpsk tale. Det er en kommunikasjons- og taleflytvanske på samme måte som stamming, men er vanskeligere å oppdage. Ofte er man ikke klar over at man har det selv.

Det oppleves i mange tilfeller bare som at man prater fort, er oppildnet og engasjert. Ord kan forsvinne og uttalen kan komme ut feil. Mange kan oppleve å bli neglisjert som følge av en talefeil de ikke er klar over at de har.

Så da googlet jeg «snakke fort» og «ord forsvinner» og så bare «popp» – så dukket «løpsk tale» opp

Marie ønsker å gjøre folk bevisst på hva løpsk tale er, og sendte inn et innlegg til Si ;D. Der skriver hun om hvordan det føles når personer prøver å late som at de forstår henne, noe Marie gjennomskuer raskt.

– Jeg kunne jo spurt: Forstår du meg nå? Skal jeg gjenta meg? Men det er så pinlig. Så det blir bare til at det ikke var så viktig likevel. Selv om jeg har kjempelyst til at folk skal forstå meg.

Fakta: Vanlige kjennetegn på løpsk tale er: Hurtig, utydelig og støtvis tale

Økende tempo etterhvert

Vanskeligheter med å holde «den røde tråden»

Gjentagelser av stavelser og ord

Manglende og uvanlig bruk av pauser

Mange digresjoner og assosiasjoner

Manglende fokus på samtalepartner

Vanskeligheter med å være konsentrert over tid Kilde: stamming.no og Ragnhild Heitmann, logoped

Marie er politisk engasjert og er leder for et lokallag. Følelsen av ikke å bli forstått kjente hun spesielt på en gang hun var på et politisk arrangement i Trondheim og skulle holde tale. Der var også en gutt fra nabobygda med omtrent samme dialekt.

– Alle forsto ham, men ikke meg. Det var litt dumt. Jeg føler jeg har masse å si, men ingen hører det når de ikke forstår.

Foreldrene skjønte tidlig at noe ikke stemte, men det var ikke før en krangel i tiende klasse at de fant ut hva det virkelig var.

– Hun klaget på at jeg snakket så fort hele tiden, at jeg mumlet og at hun ikke fikk med seg hva jeg sa. Jeg svarte bare: «Nei, alle snakker sånn. Hallo!» Jeg skulle motbevise henne. Så da googlet jeg «snakke fort» og «ord forsvinner» og så bare «popp» – så dukket «løpsk tale» opp. Jeg leste gjennom symptomene og bare: «Oisann, ja, dette var jo meg». Så det var sånn jeg fant det ut.

Under intervjuet var Marie veldig bevisst på å snakke tydelig, og da er det vanskelig å gjengi hvordan løpsk tale kan høres ut, men hun gjorde likevel et forsøk på forespørsel:

Én prosent har løpsk tale

Ragnhild Heitmann er logoped og seniorrådgiver hos Statped Vest. Hun er blant dem som kan mest om løpsk tale i Norge, og har vært med på å lage en informativ brosjyre om hva løpsk tale er.

Paul S. Amundsen

Hun forteller at det er vanskelig å si hvor mange som sliter med dette siden det er så lett å overse symptomene.

– Vi anslår at rundt én prosent av alle voksne har løpsk tale, men trolig er det store mørketall. Løpsk tale opptrer ofte sammen med andre vansker, og er dessverre lite kjent blant folk flest, også blant lærere, leger og psykologer. Trolig er løpsk tale en underrapportert og underdiagnostisert vanske.

– Hvilke problemer kan løpsk tale føre til?

– De kan oppleve å bli misforstått eller føle seg annerledes. Det er lett å trekke slutninger om intelligensen til mennesker ut fra måten de snakker på. Den raske og ujevne måten personer med løpsk tale snakker på kan gjøre at de blir undervurdert. Mange opplever tap av kontroll i kommunikasjon og samspill med andre. Dette kan påvirke selvfølelsen og livskvaliteten, forteller Heitmann.

Ok, nå snakker jeg litt fort, nå må jeg roe meg litt ned

Noen signaler på at man har vansker med taleflyt og kommunikasjon kan ofte være å bli misforstått, få tilbakemeldinger på at en snakker altfor hurtig og utydelig.

Man kan oppleve at kommunikasjonen med andre mennesker bryter sammen.

– Det sikreste er å ta kontakt med en logoped som diagnostiserer og kartlegger eventuell løpsk tale.

Det har Marie gjort. Etter å ha utvekslet et år i England har hun besøkt logoped tre ganger.

Å vite utgjør en forskjell

Talefeilen har gått utover karakterene til Marie.

– Det kan gå utover alle karakterene når de bare tror at du ikke er flink. Du er flink til å skrive engelsk, men uttalen din er ikke god nok. Da jeg hadde fransk på ungdomsskolen, fikk jeg høre at uttalen min var grunnen til at jeg fikk dårligere karakterer.

Vi trenger å spre mer kunnskap om løpsk tale!

Marie tror det er to ting som spesielt vil utgjøre en forskjell om man oppdager at man har løpsk tale. Det første er lettelsen ved å vite at det ikke er sin egen feil.

Det andre er betydningen av å huske på at man må snakke tydelig.

– Det er ikke noe å huske for dem som ikke vet at de har det. Hvis de får vite at de har det så kan det hjelpe tusen ganger mer, fordi da kan de tenke over at: Ok, nå snakker jeg litt fort, nå må jeg roe meg litt ned og uttale meg litt tydeligere. Bare at du er klar over det gjør noe med deg. Kroppen roer seg mye mer ned, sier hun.

Heitmann støtter Marie i inntrykket om at for få har kjennskap til hva løpsk tale er, også i helsevesenet.

– Blir løpsk tale tatt seriøst nok?

– Dessverre tror jeg ikke det. Vi trenger å spre mer kunnskap om løpsk tale!

Her kan du lese innlegget Marie sendte inn om løpsk tale:

Her kan du lese mer omkring dette temaet:

Hør den nyeste episoden av Aftenpodden Si ;D:

Tre hijab-debattanter svarer på kommentarene under innleggene sine.

Slik blir du podkast-abonnent:

— For iTunes: Trykk her

— Android eller annen telefon? Søk på Si ;D i din podkast-app.

— Soundcloud: Trykk her