Marius (16) anbefaler: Tre ting som løfter sommerferien

Er du ferdig på skolen og har en lang sommerferie foran deg? Gruer du deg til lange og kjedelige sommerdager?

Her er 3 ting som kommer til å forvandle en kjedelig sommerferie til en superferie.

Ting å lese: Jeff Kinney

Jeff Kinney er en amerikansk forfatter som får deg til å synes at bøker er superkule. Han er mest kjent for serien Diary of a Wimpy Kid (En pingles dagbok på norsk).

Det er noveller med tegneserier som handler om en gutt, Greg Heffley, og hans vanskeligheter gjennom ungdomsskolen. Disse bøkene er både morsomme og lærerike, den originale versjonen er skrevet på engelsk og har et relativt enkelt språk.

Jeg anbefaler alle lesere å lese den første boken på engelsk og gå over til den norske versjonen hvis den originale blir for vanskelig. Den beste måten å bli god i et språk er å lese det!

Filmer å se: De urørlige

De urørlige er en fransk dramakomedie laget av Olivier Nakache og Erik Toledano. Denne er definitivt blant mine yndlingsfilmer. Den handler om mangemillionæren Philippe som havner i en rullestol etter en paraglider-ulykke.

Han ansetter Driss, en arbeidsløs mann, som sin personlige assistent. Disse to utvikler et veldig spesielt vennskapsforhold.

Selv om filmen er på fransk, og noen av vitsene ikke helt kan oversettes til norsk, så synes jeg at det er helt nødvendig å se denne fantastiske filmen. Den er både lærerik, morsom og rørende.

Uansett er det veldig bra å se på franske filmer og høre på fransk for deg som lærer fransk på skolen. Filmen fikk flere Oscar-nominasjoner og vant massevis av priser, blant andre César-prisen for beste mannlige skuespiller

Aktivitet å teste: Bading på Sognsvann

Mange sier at det er kjedelig å være i Oslo om sommeren mens vennene sine drar til utlandet og til varmere strøk. Tro meg, Oslo er en kulere by enn du tror!

Den aller beste aktiviteten jeg vet om i Oslo om sommeren, er å løpe et par runder rundt Sognsvann og bade i vannet når du er ordentlig varm og svett. Den følelsen du får når du hopper uti, er helt magisk.

I tillegg til det får du trent ved å løpe og å svømme litt hvis vannet ikke er for kaldt.

Bading på Sognsvann er definitivt noe du kan glede deg til!

Flere anbefalinger?