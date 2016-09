Måtte ta mer fravær for å få gyldig fravær

Den nye fraværsgrensen på ti prosent krever legeattest for at fravær grunnet sykdom skal regnes som dokumentert fravær.

Helt i starten av det andre året mitt på Thora Storm videregående var jeg så uheldig å bli syk. Det forverret seg, men jeg stilte opp på skolen både onsdag og torsdag.

Dette til tross for at lærerne kommenterte min dårlige form, hostingen de hørte, den hese stemmen som svarte på stilte spørsmål, snytingen av nesen som forstyrret stillheten, og det slappe ansiktet som satt bak i klasserommet.

Fredag kom feberen, og jeg kunne ikke dra på skolen.

Tro det eller ei, jeg hadde vært syk

Syk og fortvilet ringte jeg fastlegen. Jeg ville jo ikke ha udokumentert fravær, så jeg trengte en attest. Sekretæren forklarte at det var ingen ledige timer på fredagen, så jeg ville bli nødt til å kontakte dem etter helgen.

Jeg visste at jeg kom til å bli frisk av meg selv og ikke trengte legehjelp

En sengeliggende helg senere ringte jeg fastlegen igjen. Joda, 14.20 på mandag ettermiddag fikk jeg time - et tidspunkt som uheldigvis er midt i kjemitimen, med to skoletimer fysikk ventende etter.

Bussen som går fra skolen til legekontoret i Klæbu tar 45 minutter, så jeg måtte bli plukket opp klokka 13.30.

Omtrent 14.30 ble navnet mitt ropt opp i det lille venterommet. Legen ble informert om situasjonen min, noen tester ble tatt – og jo, tro det eller ei, jeg hadde altså vært syk.

Tomine Vaagland

Attesten ble skrevet ut, og jeg hadde gått glipp av mesteparten av kjemitimen og rakk ikke å komme tilbake til skolen før sistetimen var ferdig.

Fraværsgrensen har gitt meg unødvendig fravær

For meg har altså den nye fraværsgrensen så langt betydd to og en halv skoletime, ifølge meg selv, med unødvendig fravær.

Jeg visste at jeg kom til å bli frisk av meg selv og ikke trengte legehjelp, men måtte allikevel bruke en leges verdifulle tid på å skrive en kort attest som forklarer at jeg hadde vært syk tre dager tidligere.

Dette til tross for at lærerne, medelever, venner, familie og selvfølgelig meg selv kunne se at jeg var syk. Politikerne har alltid rett eller hva...?

I Aftenpodden Si ;D vil vi redde verden (litt):

– Det som er med klima, er at alle må ta et tak, sier Live Nelvik. Hun har lagt om livsstilen for å bli en miljøengel – det kan du også gjøre.

Med seg har hun Sunniva Dahl (16), som er vegetarianer, kjøper brukte klær, og er medlem i Natur og Ungdom.

Hør den med ett klikk her:

Slik blir du abonnent på podden vår:

— For iTunes: Trykk her

— Android eller annen telefon? Søk på Si ;D i din podkast-app.

— Soundcloud: Trykk her