Matte, norsk eller engelsk: Hver elev burde få velge eksamensfag selv | Maria Solheim

Rundt eksamenstider blir det mye selvfølgelig snakk om eksamen. Elevene spør lærerne, lærerne spør elevene, elvene spør foreldrene, besteforeldrene spør elevene, og elevene spør seg selv:

Hva håper du på å komme opp i?

I vår klasse var det svært delte meninger om hva som var best å komme opp i. Noen håpet på matte, noen på engelsk og de færreste på norsk.

Livet mitt falt sammen

Jeg må si det vrengte seg ekkelt i magen idet læreren endelig skulle avsløre faget mitt for muntlig prøveeksamen. For ut ifra hvilket fag som ble trukket, kunne jeg allerede vite sånn cirka hvilken karakter jeg kom til å sitte igjen med.

Det kom ikke akkurat som noe sjokk da navnet mitt ble lest opp på engelsk muntlig, og det føltes som om livet mitt falt sammen på under femten sekunder.

Noen feiret

Jeg skal innrømme at det var vanskelig å svelge skuffelsen og fortvilelsen samtidig som jeg så at ansiktene til flere av klassekameratene mine lyste opp.

Jeg slengte meg ned på sofaen med det samme jeg kom hjem. Der ble jeg liggende og gråte i fortvilelse, mens jeg mottok snapper av andre som feiret.

Min tur til feiring

Kort tid senere sto læreren igjen klar til å fortelle klassen hva vi kom opp i, denne gangen til «ekte» skriftlig eksamen. Det eneste jeg satt og tenkte på, var at det nå var ca. to tredjedelers sjanse for at livet mitt ville rase sammen enda en gang.

Men livet mitt raste ikke sammen. Tvert imot var det jeg som kunne juble.

Samtidig så jeg reaksjonen til de andre. Noen slo i veggen, andre bannet. Det var ikke mange glade ansikter å se.

Tilfeldigheter og flaks

Etter å ha sett hva trekkingen av eksamensfag kan gjøre med folk, må jeg si at det er et fryktelig «urettferdig» opplegg. Det handler bare om tilfeldighet og flaks.

Alle har et eller annet fag de helst vil komme opp i, og derfor er det så ekstremt dumt med trekking!

For tenk så teit om presten skulle trekke ektefellen din, eller om staten helt tilfeldig skulle valgt deg ut til yrket forfatter, når det eneste du var flink til var å snekre. Det hadde jo blitt en temmelig dårlig bok, eller?

Stort fokus på resultater

Jeg skjønner at mange ikke ser på trekking av eksamen som urettferdig nettopp fordi det er helt tilfeldig. Men om du er født med mattedysleksi, men har et stort forfattertalent, vil ikke akkurat vitnemålet ditt vise noen som helst form for talent om du kommer opp i matte.

I Norge er det et stort fokus på resultater. Likevel handler resultatene på eksamen mye om flaks.

Hvordan kan staten forvente gode resultater for eksamen når det faktisk bare er en liten del av klassen kommer opp i faget de mestrer best?

Må få vise seg frem

Derfor vil jeg foreslå at elevene får lov til å velge blant de tre fagene på skriftlig eksamen. At vi slutter å la eksamen handle om flaks og tilfeldigheter og lar dagens unge få vise hva de er gode for

