Med tungt hjerte går det opp for meg at jeg ser annerledes på folket mitt enn jeg gjorde før | Antony Martel

Jeg er en amerikaner som bor i Norge, og nå blir jeg trist av å se hjemover. Det som skjer nå, er en gåte jeg ikke blir klok på, og det er enda mer urovekkende at jeg ikke kan forstå mitt eget folk.

I Norge har jeg møtt mange vidunderlige mennesker, og vi har hatt mange samtaler om presidentvalget. Det de fleste lurer på, er hvordan en mann som Donald Trump kan komme så nær å bli verdens mektigste mann. Jeg kan ikke gi dem et godt svar. Når jeg ser på USA nå, fra den andre siden av Atlanterhavet, ser jeg ikke et land jeg kjenner igjen – det gjør meg engstelig, og jeg kjenner meg fylt av avmakt.

Den gjennomsnittlige amerikaner gir Washington D.C. skylden for de økende forskjellene i samfunnet og for gropen det blir vanskeligere å klatre ut av. Politikerne på toppen er nok ikke helt uskyldige, men jeg tviler på at amerikanere flest ser hele bildet.

Én av hovedårsakene kan spores til ideen om det frie markedet, som også ble trukket frem av presidenter som Ronald Reagan, Bill Clinton og to blad Bush. Den ideen har ført til større ulikheter i folket lenge før Hillary Clinton kom på banen.

Hillary Clinton er ikke førstevalget mitt – selv var jeg frivillig for Bernie Sanders – men jeg kjenner ikke på den samme avskyen mot henne som mange amerikanere gjør. Amerikanernes hat mot Hillary er irrasjonelt, og de kanaliserer frustrasjonen sin mot et Hillary-karikatur istedenfor å sette et kritisk blikk mot ståstedet hennes i flere viktige saker.

E-postskandalen som stadig blir trukket frem, blekner i forhold til de nær 22 millioner e-postene som ble «mistet» av Bush-administrasjonen mellom 2003 og 2009. Samtidig har hun, i likhet med Barack Obama, jobbet med gjennomgående hyllet politikk gjennom karrieren.

Konsekvensene av dette valget strekker seg langt utover det som skjer på tirsdag. Donald Trump representerer mer enn han sier. Han er et bilde på mange amerikaneres tanker, og jeg er sjokkert over støtten han har fått.

Det republikanske partiet har belønnet usivilisert og uetisk oppførsel i nesten et halvt århundre. Metodene er blitt mindre etiske og til tider ulovlige. Grunnen er kanskje at dårlig skjult rasisme forkledd som en grunnlovsfestet frihet er tiltrekkende for hvite amerikanere. Måten Trump bruker denne retorikken på, har vist verden hva altfor mange amerikanere tenker, føler og tror.

Med tungt hjerte går det opp for meg at jeg ser annerledes på folket mitt enn jeg gjorde før. Jeg forstår ikke hvordan og hvorfor så mange amerikanere selv tror på slike simple ideer.

Hele valget har gjort meg utilpass. Det er så fylt av hat og negativitet at det er flaut og til tider smertefullt å se på. Politikk er basert på følelser, men tidligere var det i det minste sivilisert. Det vi ser nå, er noe mye verre. Jeg er skuffet over at så mange amerikanere ser seg blinde på ideologi i stedet for å tenke kritisk. Dette valget er illevarslende, og vi må langt tilbake i historien for å finne noe som ligner. I dag har vi heller ingen Lincoln eller Roosevelt som kan forsikre folket om at det finnes en fornuftig utvei – nå har vi bare Hillary Clinton og Donald Trump.

