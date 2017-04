Medlemskontingentene i Stabæk sjokkerte meg | Tobias Dahl Johansen

I dag er det mange ungdommer som må slutte med fotball fordi det blir for dyrt for foreldrene. Selv spiller jeg for Mysen IF, der det er et godt tilbud for barn og ungdom som liker å drive med fotball.

Likevel er det noen klubber som bør gå en runde med seg selv, og tenke på barna som faktisk ikke har råd til å spille for dem. Prisene bør settes ned slik at unge kan spille for den klubben de ønsker å være en del av.

Ikke bra nok

Det er irriterende å sitte og se på at toppklubber som Stabæk, Vålerenga og Lyn skal ha så mye penger i året for at barn og ungdom skal få drive med den idretten de liker.

Jeg trenger ikke å spille for en klubb som Stabæk eller Vålerenga for å bli god

I en uke var jeg med og spilte for Stabæks G14-lag. Selv om de kan tilby gode trenere og kamparenaer, er ikke det bra nok.

Latterlig

Første dagen jeg trente med dem fikk jeg helt sjokk av hvor raskt spillet gikk, men jeg fikk enda mer sjokk av hvor mye penger det koster.

At foreldre skal betale flere tusen i året for medlemskontingent er helt latterlig.

Ikke en toppklubb, men en god klubb

Det er ikke dermed sagt at det er enkelt å skulle sette ned prisene for en klubb. I de tre klubbene jeg har nevnt satses det på å utvikle unge spillere til et proft nivå, og da må man vel regne med at det blir dyrt til slutt.

Likevel finnes det et alternativ for dem som ikke har like mye penger å rutte med. Barnet kan for eksempel spille for en klubb som ikke har A-laget i første divisjon, men som er minst like god til å utvikle spillere.

Ikke gi deg

Jeg drømmer om å bli en god fotballspiller men jeg trenger ikke å spille for en klubb som Stabæk eller Vålerenga for å bli god.

Til syvende og sist handler det om å jobbe hardt, og ikke å gi seg om man får dårlige tilbakemeldinger hvis man ønsker å bli god.

Les flere innlegg om idrett her:

Hør ungdomspodden her:

I ungdomspodden svarer sexologisk rådgiver Nanna Klingenberg og psykolog Aksel Inge Sinding på spørsmål fra ungdom.

Denne ukens spørsmål: Bestevennen min på 18 år sliter. Jeg har prøvd å få henne til å oppsøke hjelp igjen, men hun nekter. Er det noe jeg som venn kan gjøre?