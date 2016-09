Helt fra vi begynner i barnehagen lærer vi at «melk er sunt» og «melk gir deg sterkere skjelett.»

Vi leser også at kua lager melk til oss.

Kyr er som oss, og alle andre pattedyr. De produserer melk når de er gravide eller har et nyfødt avkom.

Blir sterkt påvirket psykisk

Tine-melk er morsmelk. Kyr blir gjort gravide ca. en gang i året, dessverre ikke på den naturlige måten.

Når kalven blir født får den, hvis den er heldig, være hos moren i maks noen få dager. Hvis kalven er hos moren, så drikker den jo melken vår?

Moren påvirkes sterkt psykisk av dette.

Hvor får vi se det på melkekartongen, egentlig?

75 prosent er laktoseintolerante

Melk er kanskje den mest populære kilden til kalsium.

Men ikke fortvil: Du kan få i deg like mye kalsium gjennom plantebasert melk!

Da slipper du også laktosen som følger med melken. Rundt 75 prosent av verdens befolkning har en eller annen form for laktoseintoleranse.

Det kan gi sykdommer, et dårlig liv til kuene og øker etterspørselen for regnskogens synder

Er ikke det et tegn på at vi kanskje ikke er en kalv likevel?

Melk ødelegger regnskogen

Norske bønder importerte nesten 1 million tonn soya i året. Det går til å mate våre kyr, som skal gi oss den «norske» melken vår.

Hvor kommer soyaen fra? Ikke fortvil, det lærte ikke jeg på skolen heller. Soya kommer fra regnskogen.

Melk er et stort glass hvit løgn. Det kan gi sykdommer, et dårlig liv til kuene og øker etterspørselen for regnskogens synder.

Men her er en god nyhet: Melk er ikke livsnødvendig. Tvert imot, faktisk. Og takk Gud for det!

