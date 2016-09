Det har vært mye skriving om unge menneskers ensomhet i sommer, men er det så veldig vanskelig å forstå hvorfor flere og flere føler seg så veldig alene? Nei.

Vi er inne i egotiden, der enkeltmennesker kan klare alt alene.

Kvinner og menn kan nå begge ha viktige jobber, interesser og familie. For et gode! Nei. Det er ikke det. Ikke for alle, må jeg få legge til.

Møtes i døren av og til

Likestilling er selvfølgelig ikke til å kimse av, den er heldigvis kommet for å bli, men da kvinnen forsvant ut i arbeid, forsvant litt av familiens lim.

Familiens bindeledd finnes ikke lenger i hjemmet mellom leksehjelp, klesvask og middager, og har dessverre ikke blitt erstattet.

Mellom jobb, skole, trening, diverse venner og forpliktelse blir det liten tid til å være sammen.

Sammen som en familie. Man møtes i døren i hvert sitt egoløp, og med mindre man har planlagt en hyggekveld i løpet av uken, sitter man i sofaen og ser på dårlig TV alene.

Greit å ta en pause

Midt i alt dette skal man oppleve å slite med vennskap, stryke i matte og kanskje spise litt mindre, mens familie og venner fortsetter å løpe heseblesende rundt mellom alt sitt.

Det er ikke alltid man bør være med på alt man får tilbud om.

I perioder er det greit å ta en pause og bare være sammen.

Ta seg tid til de viktige samtalene og både gi og få de viktige klemmene. Det er det som er viktigst her i verden!

