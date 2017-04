Midlertidige oppholdstillatelser er en barnefiendtlig praksis | Karoline Steen Nylander

Denne helgen har Arbeiderpartiet landsmøte. Mitt aller beste råd til dere er å avskaffe midlertidige oppholdstillatelser uten rett til fornyelse til enslige asylsøkende barn.

I 2016 fikk 320 barn livet satt på vent da de søkte om asyl på egen hånd i Norge.

Etter at antall asylsøkere til Norge økte i 2008, innførte den daværende regjeringen en rekke tiltak for å stramme inn asylpolitikken. Et av disse var muligheten til å gi enslige asylsøkende barn mellom 16 og 18 år midlertidige oppholdstillatelser.

Andris Søndrol Visdal

Tillatelsen kan gis når det er uforsvarlig med retur fordi norske myndigheter ikke finner omsorgspersoner i hjemlandet.

Barn med midlertidig opphold har økt kraftig

Intensjonen var å sende et signal om en streng innvandringspolitikk og å hindre barn i å legge ut på flukt. De første årene sank antall asylsøknader til Norge, men i 2014 økte tallet, og i 2015 kom 5 480 enslige asylsøkende barn.

Så høyt har tallet aldri vært før.

Dette viser at det ligger reelle årsaker til grunn for at barn legger ut på flukt, ikke norsk asylpolitikk.

Utlendingsdirektoratet / budir.no

Antallet barn som får midlertidig opphold har økt kraftig. Siden 2008 har mellom 15 og 45 barn fått begrenset opphold hvert år. I 2016 var tilsvarende tall 320.

Den økte bruken av ordningen skyldes ikke flere asylsøkere til Norge.

Vi har regnet frem at 1,3 prosent av alle asylvedtak gitt til enslige asylsøkende barn i 2015 var midlertidige tillatelser, i 2016 var tallet 14 prosent.

Den økningen er ikke noe vi kan tåle!

Konsekvensene ved praksisen er svært alvorlige

Konsekvensene ved praksisen er svært alvorlige. Påkjenningene ved midlertidigheten blir for mye for barna, som er sårbare i utgangspunktet. Flere av barna med midlertidig opphold har utviklet psykiske lidelser.

Nå slår mottaksledere over hele landet alarm.

Trenger modige politikere

Mange av barna oppsøker også alternative løsninger for å slippe retur. Fra 2009 til 2015 forsvant 72 av barna med midlertidig oppholdstillatelser.

Vi vet ikke hva som skjer med disse barna, men frykter at de ender opp i menneskehandel eller kriminelle nettverk

Midlertidige oppholdstillatelser har gang på gang vist seg å være en barnefiendtlig praksis. Det er på tide å forstå at dette ikke er noe annet enn det aller mest alvorlige rettighetsbruddet barn opplever i Norge.

Vær med på å avskaffe midlertidige oppholdstillatelser for barn nå!

Vi trenger modige politikere som går foran for å fjerne midlertidig opphold som et alternativ for barn.

Derfor ber jeg Arbeiderpartiet om å sette barns rettigheter først på landsmøtet i helgen.

Arbeiderpartiet sier at «alle skal med». Da må dere også sørge for å vise den gjennom egen politikk. Vær med på å avskaffe midlertidige oppholdstillatelser for barn nå!

