Miljøpartiet De Ansvarlige | Hulda Holtvedt og Øyunn S. Kåset

Hvis man er opptatt av realisme og økonomisk ansvarlighet, bør man stemme på Miljøpartiet De Grønne.

Denne helgen vedtok De Grønnes landsmøte å fase ut oljenæringen over 15 år.

Oljeminister Terje Søviknes var ikke sen med å omtale vedtaket som «hinsides all fornuft», og dessuten en katastrofe for Norge.

Han tar skammelig feil. Vår politikk er fornuftig for verden og for Norge.

Trygge velferdssamfunn uten olje

Om vi legger FNs karbonbudsjett til grunn, har vi fire år igjen med dagens utslipp, før vi kan ha sprengt 1,5-gradersmålet i Parisavtalen.

Å kutte i norsk oljeproduksjon er et effektivt og nødvendig tiltak for å redusere de globale klimagassutslippene, ifølge SSB.

Vi vet også at oljemarkedet vil bli mye mindre i fremtiden, og at norsk olje trolig blir for dyr til å være lønnsom.

Med disse faktaene som bakteppe, er det ikke spesielt radikalt å sette sluttdato for oljenæringen om 15 år.

Heldigvis er det fullt mulig å skape trygge velferdssamfunn uten oljeinntekter. Våre skandinaviske naboland har ikke olje, men likevel høy velferd. Uten oljen skal Norge bli som et vanlig skandinavisk land.

Ved å satse på servicenæringer, teknologi og fornybare ressurser, kan vi sikre oss høy levestandard også i fremtiden.

Hinsides all fornuft

Vi skaper forutsigbarhet for næringsliv og politikere ved å sette en sluttdato. Med Søviknes sin politikk, risikerer vi derimot å stå på bar bakke den dagen vi uansett blir nødt til å skru igjen oljekranen.

Det er ikke radikalt å ta jordklodens tålegrense på alvor. Det er radikalt å la være.

Det er hinsides all fornuft å ignorere samstemt internasjonal klimaforskning og en internasjonal klimaavtale til fordel for kortsiktige næringsinteresser i Norge.

Når De Grønne vil fase ut oljen over 15 år, er det i samsvar med hvordan virkeligheten faktisk er.

