Min lærer turte. Tør deres?

Dette skoleåret har jeg vært velsignet med gode lærere, noen bedre enn andre. Jeg skriver dette for å fremheve den ene som skilte seg ut.

Han har ikke bare vært nyskapende, men også mottagelig for kritikk, lyttende overfor ideer og forståelsesfull i tunge stunder. Det læreren har utført av undervisning, har gjort meg mer opptatt av samfunnet og til en mye bedre skriver.

Det er rett og slett genialt

Det som har hatt størst påvirkning er anonym retting. Jeg har aldri opplevd det, og generelt er det få som praktiserer det i Norge.

Etter ett år med denne måten å praktisere retting på, ser jeg at det rett og slett er genialt. Hvorfor gjør ikke alle lærere dette?

I stedet for å sitte musestille og stirre på egen tekst, kan vi diskutere og få synspunkter fra andre

Rettingen skal i praksis være rettferdig. De fleste lærere har gitt en elev lavere eller høyere karakter enn fortjent. Enkelte elever får alltid god karakter, andre alltid dårlig.

Når en lærer ser navnet i hjørnet, endres ofte tankesettet – og karakteren settes i forkant av rettingen. Med anonym retting er teksten i fokus, og alle får den karakteren de fortjener.

Kan høres ut som galskap

Noe annet læreren min har praktisert, er samarbeidsskriving. Under heldagsprøver kan vi snakke med de andre elevene, samt med læreren. Dette kan høres ut som galskap.

Privat

Vi i klassen har reflektert en del rundt denne metoden, og vi ser ingen dårlige sider – bortsett fra kritikken det får. Jeg er overbevist om at dette kan hjelpe mange. Ikke nødvendigvis til å få en bedre karakter, men til å bli bedre til å skrive og samarbeide.

I stedet for å sitte musestille og stirre på egen tekst, kan vi diskutere og få synspunkter fra andre. Du lærer bedre av å lære av andre, samtidig som du lærer bedre av å lære bort.

Jeg sier ikke at dette er et eksperiment som kan forandre liv eller skape en revolusjon, men jeg sier ikke at det ikke kan det heller

Å dele kunnskap er ikke kopiering, dessuten leverer alle sin egen tekst – anonymt. Vi sender ikke avsnitt med tekst til hverandre, vi rett og slett bare prater sammen om oppgaven, gir hverandre ideer og oppmuntrer hverandre.

Dette er en praktisk måte å skrive på, noe jeg har funnet spennende og lærerikt.

Undervisninsrevolusjon?

Mange vil nok si: «Nei, dette blir for dumt», «curling-generasjonen får maten på sølvfat» og så videre. Hvis det er det du tenker, så sier jeg: prøv.

Jeg sier ikke at dette er et eksperiment som kan forandre liv eller skape en revolusjon, men jeg sier ikke at det ikke kan det heller.

Prøv å gjøre noe annerledes, prøv noe nytt. Jeg kan garantere at elevene vil sette stor pris på endringen. Overrask dem, få dem til å tenke nytt, eller i hvert fall få dem til virkelig å tenke.

Lærere og skolekarakterer opptar mange som skriver til Si ;D. Her er flere innlegg:

Har du hørt Si ;D-podkasten?

Da Cecilie Glittum gikk ut av videregående i fjor, hadde hun 20 av 21 mulige 6-ere på vitnemålet. Sammen med Markus Borge Harbo (20), som hadde 26 av 26 mulige 6-ere på vitnemålet, gjester hun ukens podkast for å dele sine tips.

— Det viktige er ikke å pugge, men å forstå og skaffe oversikt, sier Borge Harbo.

Flere konkrete tips? Hør podkasten med ett klikk her:

Slik blir du abonnent:

— For iTunes: Trykk her

— Android eller annen telefon? Søk på Si ;D i din podkast-app.

— Soundcloud: Trykk her