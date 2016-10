Misvisende at statsbudsjettet svikter Groruddalen | Mehmet Kaan Inan

Jeg elsker Oslo. Man skal lete lenge for å finne en så mangfoldig by som Oslo.

Selv bor jeg i en bydel sør i byen, og kan dele mye av utfordringene som skjer i Groruddalen, men jeg kan også dele alle de positive sidene ved å bo i en så mangfoldig bydel.

Tamina Rauf (18) fra AUF mener på Si ;D at statsbudsjettet svikter Groruddalen. Det er misvisende.

Høyre ser ingen grunn til å slutte

2016 ville vært året Groruddalssatsingen tok sitt siste pust. Siden 2006 har satsingen bidratt til å styrke oppvekstvilkårene, få flere inn i arbeidslivet og skape et godt lokalmiljø.

Regjeringen har organisert den nye Groruddalssatsingen i tre deler

Høyre har sett hvor gode resultater satsingen gir til lokalmiljøet, og ser ingen grunn til at satsingen skal slutte.

Derfor forlenger regjeringen Groruddalssatsingen i ti år til. Det er et løft!

Da blir det merkelig argumentasjon når Tamina Rauf mener dette er å dra Groruddalen ned.

Viser regjeringens kjærlighet for Groruddalen

I tillegg til at vi har forlenget satsingen fram til 2027, så styrker vi også Groruddalen på andre flere områder.

Vi øker samferdselsbevilgningene ved å bygge mer vei og mer sykkelvei. Alnabru godsterminal skal få et løft med regjeringens bevilgning på 114 millioner kroner. Jernbanens infrastruktur skal fornyes med ytterligere 75 millioner kroner.

Dette viser kjærligheten og prioriteringen av Groruddalen fra Regjeringen.

I tillegg til at vi bevilger 33,3 millioner til Groruddalssatsingen, bevilger vi også 17 millioner på ekstra områdesatsing på Grønland for å bekjempe og drive forebyggende arbeid mot kriminelle miljøer.

Tilknytningen til området har gitt oppblomstring

Regjeringen har organisert den nye Groruddalssatsingen i tre deler.

Det er også veldig viktig at flere i videregående opplæring i Groruddalen fullfører

Flere må ut i arbeid. Nøkkelen for å få mennesker ut av fattigdom er at man har en jobb å gå til. Arbeidsledigheten i Groruddalen er høyere enn landsgjennomsnittet, samtidig som utgiftene for sosialhjelp er på vei oppover.

Den nye satsingen vil være med på å motvirke denne trenden.

Det er også veldig viktig at flere i videregående opplæring i Groruddalen fullfører. Frafallsprosenten er høy, og den nye satsingen skal være med på å styrke tjenestene innenfor oppvekst og utdanning.

Fakta: Groruddalssatsingens tre delprogrammer: Oppvekst og utdanning Flere skal sikres gode oppvekstsvilkår og flere skal fullføre og bestå videregående opplæring gjennom forbedring av tjenester på oppvekst- og utdanningsfeltet i Groruddalen. Sysselsetting Flere skal komme ut i ordinært arbeid og flere skal få varig tilknytning til arbeidslivet gjennom utvikling av tjenestene innen sysselsettings- og kvalifiseringsfeltet i Groruddalen. Nærmiljø Nærmiljøkvaliteter i lokalområder i Groruddalen skal styrkes og innsatsen skal bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere er aktivt deltakende. Kilde: regjeringen.no

Nærmiljøet og tilknytningen til området man bor i er spesielt viktig og har vært en av grunnene til at Groruddalen har blomstret som den har i dag.

Vi vil at flere skal delta aktivt i lokalmiljøet for å få et mer inkluderende lokalsamfunn, og derfor ønsker vi ti nye år.

Les innlegget Mehmet Kaan Inan svarer på her:

Tamina Rauf er ikke den eneste som er misfornøyd med årets statsbudsjett:

Podkast: Hvordan få bedre selvtillit?

Er du én av dem som skjelver før du skal holde en presentasjon, selv om du innerst inne vet at du kan stoffet?

Psykolog Aksel Inge Sinding gir råd om hvordan man kan bedre selvtillit og selvfølelse.

Slik blir du podkast-abonnent:

— For iTunes: Trykk her

— Android eller annen telefon? Søk på Si ;D i din podkast-app.

— Soundcloud: Trykk her