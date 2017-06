Opp gjennom årene har jeg funnet meg selv. Min identitet. Jeg har latt venner, familie og bekjente oppleve en svart jentes identitetskrise.

Menneskene rundt meg har vært med på en spirituell reise hvor de har fått innblikk i hvordan jeg lærte å vanne mine egne religiøse røtter. Men altfor ofte blir min religiøse dedikasjon assosiert med noe negativt.

Jeg har opplevd å bli kalt dum for å være religiøs. Dette takler jeg.

Jeg aksepterer at det vil alltid være enkelte som i sekularismen og ateismens navn vil prøve å helbrede meg fra religionens grusomme klør.

Men det jeg aldri kommer til verken å tolerere eller akseptere, er enkelte muslimer og ikke-muslimers trang til å dytte meg inn i en firkantet boks av forventinger og definisjoner av hvordan en muslimsk jente egentlig burde være.

Her er seks beskjeder fra meg.

1. Jeg er meg selv

Hvis du på den ene siden forventer at jeg skal være lydig og dydig som en bikkje, eller på den andre siden forventer at jeg skal være stakkarslig og undertrykt, så har jeg en nyhet til deg:

Jeg er ikke ditt sosialt oppkonstruerte fenomen. Jeg er meg selv. Jeg gjør meg ikke til for noen, og jeg lever kun for meg selv. Ofte får jeg høre at min væremåte er banebrytende eller kontroversiell, selv om den ikke er det.

Det er fordi fargene mine flyter utover den trange boksen enkelte vil holde meg fanget i. Det er vanskelig for enkelte å innse at jeg rett og slett ikke hører til innen deres ramme.

2. Ikke overlegen

Det finnes enkelte muslimer som føler seg overlegne ikke-muslimer på grunn av sin religion.

Til dem vil jeg bare si: Dette er feil.

Vi muslimer er ikke hevet over andre på grunn av vår tro. En slik ovenfra og ned-holdning er faktisk selvmotsigende.

Koranen lærer oss ikke å tenke så høytidelig om oss selv. Personens helhetlige karakter er det aller viktigste. Du kan faktisk være muslim og samtidig være et råttent menneske. IS er et prakteksempel på det.

3. Mitt rykte - ikke deres

Til de som forteller meg at jeg er en flink muslimsk jente ettersom jeg bruker hijab, eller til de som forteller meg at jeg er en god datter som ikke fører skam over familien.

Til dem vil jeg bare si: Jeg bærer ikke andre folks rykte, skam eller ansvar på mine skuldre

Det er enkel matte: Jeg er ikke ansvarlig for noen andre enn meg selv. Jeg bruker ikke hijab for muslimer eller for ikke-muslimer, men for min personlige tro. Jeg er ikke din flinke muslimske jente.

Jeg har ikke telling på hvor mange småjenter som er blitt oppkalt etter meg av somaliske kvinner.

Det er en stor ære hver gang, ettersom de mener at jeg er en god datter.

Det jeg stusser over derimot, er hvordan jeg får høre: «Hvis du var en vanskelig datter som ikke brydde seg om familien, tenk hvordan det hadde sett ut? Da hadde folk sett på dine foreldre og tenkt dårlige tanker om din familie. Det er bra at du oppfører deg bra.»

Grunnen til at jeg misliker dette er:

1) Jeg oppfører meg ikke bra mot min familie fordi jeg er redd for å skade deres rykte, men fordi å være respektfull og kjærlig mot dem gir meg mye godt.

2) Jeg er ikke ansvarlig for familiens rykte. Jeg er en del av denne familien, men jeg nekter å bære den tunge børen der, ass. Det er en slags hersketeknikk.

De prøver å holde deg i sjakk. Gjør du feil, drar du ikke bare deg selv ned, men hele familien, blir man fortalt. Jeg og alle andre som ikke vil finne seg i slike tankegang, må aktivt jobbe mot dem.

4. Ikke forpliktet til alt

Da vi hadde om islam på skolen i år, ble jeg konfrontert av mange av mine ikke-religiøse venner.

De pekte ut enkelte voldelige og ekstreme sitater fra Koranen og spurte: «Hvordan kan du like en sånn religion?»

Til dem vil jeg si: Jeg er ikke forpliktet til å følge eller like alle reglene/normene i min egen religion.

Jeg er ikke et fastlåst eller kompromissløst individ. Jeg er reflektert og glad i middelveier, og jeg ser alltid i sammenheng med vår samtid, slik som Koranen legger opp til.

Mange ikke-religiøse liker å tenke på oss religiøse som naive. Si meg, hvem bestemte at man ikke kan være både religiøs og reflektert?

5. Mine ikke-muslimske venner

Jeg har enkelte ikke-muslimske venner som etter å ha lest seg litt opp på islamsk lærdom, konfronterer meg med hvorfor jeg gjør ditt og datt når det «strider mot religionen din».

De samme folkene hyler «HARAM» foran alle hvis de ser noen av hårstråene mine mens jeg prøver å fikse hijaben.

De forteller meg at jeg ikke kan danse fordi muslimske jenter kun dekker seg til på grunn av dyd, og da blir det «selvmotsigende å gjøre ting som tiltrekker deg oppmerksomhet».

Dette er slitsomt. Det er nok at jeg blir dratt frem og tilbake av muslimske kvinner og menn som forlanger ditt og datt fra meg, men nå skal jeg heller ikke få fred fra mine ikke-muslimske venner?

Til dem sier jeg hver gang: Jeg er muslim på min egen måte. Jeg er min egen herre, kvinne.

6. God og dårlig muslim

Jeg blir fortalt at jeg er en god muslim som dekker meg til, mens min bestevenninne, som ikke dekker seg til, blir fortalt at hun ikke er en god muslim.

Til menneskene som tenker slik, vil jeg bare si: Slutt med «god» og «dårlig» muslim.

Kast bort det latterlige og urettferdige barometeret som kun baserer seg på det ytre.

Man går ut ifra at jeg er en god muslim fordi jeg dekker meg til, men hva vet folk egentlig om meg? Hvordan vet du at mine motiver er så gode som du skal ha dem til å være? Nettopp! Man vet det ikke!

Hvorfor går man da ut ifra at min bestevenninne er en dårligere muslim enn det jeg er? Denne tankegangen irriterer meg like mye som den som knytter klær opp mot frihet.

Det er mange som antar at jeg undertrykt siden jeg er tilslørt. Jeg mener det er helt idiotisk å måle frihet på hvor mye hud man viser, og på samme måte mener jeg det er idiotisk å måle hvor «god muslim» man er på hvor mye man dekker til.

Det er ting som ikke har noe med hverandre, men som altfor mange mennesker knytter opp mot hverandre.

Frihet kan man ikke se, man kan bare føle det. Godhet kan man se, men du finner det ikke i klesstil, men i handlinger.

Kontroll fra begge leirer

Som minoritetsungdom i offentligheten har kravet om å assimileres strammet seg rundt halsen min som en nådeløs løkke.

Jeg er blitt skjelt ut, fått tilsendt hatbrev, blitt satt opp på en liste over innvandrere som burde bli sendt ut av landet, og jeg har gang på gang blitt presset til å ta av meg hijaben.

Disse folkene diagnostiserer meg som kontrollert, og kuren er ironisk nok deres egen kontroll

Jeg er blitt forsøkt tiet med trusler om voldtekt, blitt kalt hjernevasket gang på gang, og jeg er visst en muslimhore.

Når folk i eget miljø ser alt hatet rettet mot meg fra majoritetsmiljøet, ber de familien min kontrollere meg ytterligere. Begge leirer prøver å lenke meg fast til sine skitne kontrollerende lenker.

Å være ung muslim i Norge er ingen dans på roser. Du er både i en drakamp og i en spagat mellom to verdener.

Utfordringene er uendelige, men jeg tror utfordringen hadde vært lettere hvis vi fikk være muslim i fred, muslim på våre premisser.

Det er så enkelt som å la andre leve som de selv vil, mens du lever ditt.