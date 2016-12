Når alt vi leser, er bedritent, vil jeg komme med en takk | Kjersti Wolff

Takk for at jeg ikke har en kvise i nesen.

Takk for at jeg mistet syltetøy-skiven med oppsiden opp.

Takk for at jeg rakk bussen.

Takk for at du lagde julekalender til meg, mamma. Selv om den inneholder hårstrikker nesten hver eneste dag.

Takk for at jeg slapp å være Britney Spears i 2007.

Takk for at jeg kommer på treningsstudio og har husket sports-bh.

Takk for at jeg har gode venner som sender meg Snapchat-meldinger om alt dritten de holder på med.

Takk for at jeg ikke har søvnproblemer og sover godt hver natt i et trygt hjem.

Takk for at det var salg på Norvegia. Da ble det ost på oss studenter i desember også.

Takk for at jeg ikke ble truffet av en fuglebæsj i dag.

Takk for at jeg får lov til å klage på studiet jeg har valgt selv. Jeg er heldig og bor i et land der jeg kan utdanne meg.

Tusen takk for at tannlegen sa: «kun en syreskade, ingen hull.»

Takk for at faren min elsket familien sin over alt på jord i de 10 årene han fikk med meg.

Takk for at den nye kjæresten til mamma er konge og hunden min ikke har fått kreft.

Takk for at det brune under skoen min var et blad.

Takk for at jeg ikke har fått muligheten til å ha mye kontakt med det flotte helsevesenet vi har.

Takk for at jeg fryser i kun 90 minutter når jeg ser på «crushet» spiller fotball ute når det er kaldt.

Takk for at jeg tåler laktose, ikke har astma og kan spise så mye sjokolade jeg vil.

Takk for at jeg får teste meg anonymt for klamydia og at den kom tilbake negativ.

Takk for at batteriet i klokken min fortsatt funker. For jeg aner ikke hvordan jeg skal bytte det.

Takk for at tinderdaten faktisk var skikkelig, skikkelig søt og spanderte middag.

Tusen, hjertelig takk for jeg er så innmari heldig, og takk for at du lagde meg, mamma. MVP.

Flere har brukt spaltemetere på Si ;D til å takke. Les flere av de her:

Derfor burde du gi til andre - fysisk sett!

Visste du at hjernen reagerer fysisk når du gir til andre? Å gi til andre kan ha samme effekt på hjernen din som å spise sjokolade eller ha sex.

Hør psykolog Aksel Inge Sinding fortelle mer om hvorfor du burde gi noe til andre. Og det trenger ikke å koste skjorta!

Hør gratis med ett klikk her:

Slik blir du podkast-abonnent:

— For iTunes: Trykk her

— Android eller annen telefon? Søk på Si ;D i din podkast-app.

— Soundcloud: Trykk her

Mest leste Si ;D-innlegg 2016 (SPELT):