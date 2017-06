Når det blir en heltidsjobb å skaffe seg deltidsjobb | Fredrik Karst Antonsen

Jeg aner ikke hvor mange av mine venner jeg har snakket med som sliter med å få seg jobb, men jeg vet at det er flere titalls.

Historien er den samme hos de fleste.

De mangler erfaring eller blir demotivert av at andre får jobb kun fordi de har vært så heldige å kjenne noen som kan sette dem i kontakt med en arbeidsgiver.

Fakta: Hva er et Si ;D-innlegg? – Si ;D er Aftenpostens debattsider for ungdom mellom 13 og 21 år – Vi publiserer cirka 20 innlegg i uken både på papir og nett – Målet er å løfte frem unge stemmer i samfunnsdebatten – Har du noe på hjertet? Send ditt innlegg til sid@aftenposten.no – Usikker på hvordan du skriver debattinnlegg? Her er noen tips på veien.

Jeg faller i den kategorien med personer som ikke er så heldig.

Privat

I snart seks måneder har jeg aktivt søkt jobb hver eneste dag, vært på fem jobbintervjuer og alltid fått den samme tilbakemeldingen: «Du mangler erfaring», eller: «Vi har gått videre med noen som har erfaring».

De fleste arbeidsgivere er smarte nok til å skrive at arbeidserfaring med det ene og det andre ikke er nødvendig for å bli vurdert, men etter seks måneder vet jeg at det er høyst nødvendig hvis man vil ha en jobb.

Føler meg uønsket

Jeg mener bedrifter selv må tørre å gamble litt og ansette folk uten erfaring. Vi har tross alt alle vært der en gang.

Bedriftene har også et ansvar for at ingen skal stå utenfor jobblivet, og når de aller helst går for dem med erfaring, er det akkurat det som skjer.

Ikke tenk på hva personen har gjort, men hva personen kan tilføre deg og din bedrift

Jeg har vært så heldig å finne et tidsfordriv i trening, men mange er ikke like heldige.

I seks måneder har jeg jobbet timevis dag inn og dag ut med å skrive unike søknader og ta utallige slags jobbtester. Slike jobbtester fungerer sikkert for noen, men vi vet alle at det ikke er det som står på papiret som gjelder ute i arbeidslivet.

Da er det trening, innsats og praktiske oppgaver som gjelder.

Alt jeg ber om, er at det kastes litt lys på dette, for det tar nemlig på ikke å føle seg ønsket når man søker opp mot hundre stillinger.

Bachelor er blitt vanlig

Om tre år står jeg forhåpentligvis med en bachelorgrad i IT, digital økonomi og ledelse, som burde kunne sikre meg en jobb, men vi får se om det holder.

For selv det å ha en bachelor er blitt vanlig, og mastergrad er blitt det nye eksklusive og spesielle.

Til slutt vil jeg henvende meg til arbeidsgivere: Neste gang dere får en søker med lite eller ingen erfaring, ikke tenk på hva personen har gjort, men hva personen kan tilføre deg og din bedrift.

Husk at en person med lite eller ingen erfaring kan være mer villig til å strekke seg mye lenger.

Kristine Svendsen Buskum (22) var i samme situasjon som Antonsen og skrev til Si ;D:

Da rant det inn med jobbtilbud:

Engasjerte dette deg? Les mer om arbeidsledighet, jobbsøk og NAV ved å følge noen av lenkene nedenfor: