Når livet går deg imot, kan du gjøre noe med det | Christiane Stormo Tonheim

Mange på min alder snakker om at de ikke kan, og at de ikke får til. De er kanskje syke, eller skikkelig deppa. Eller så er de bare late. De vil aller helst ligge i sengen hele dagen og ikke gjøre en eneste ting.

Jeg sier ikke at ikke jeg er sånn, for det er jeg virkelig! Noen dager vil jeg bare aller helst ligge i sengen og se på Netflix eller rett og slett være skikkelig usosial. Men det er da livet tar oss litt igjen og sier at det faktisk er noe vi skal gjøre i dag, eller noe vi burde gjøre.

Kanskje har vi avtalt noe med venner, eller skulle man kanskje ha klippet plenen som pappa har mast på at du skal gjøre minst 100 ganger. Men nei. I dag har du aller mest lyst til å ligge i sengen, under dynen og ikke gjøre noen ting. I dag også.

Obama vil nok også slappe av

Ta en titt på for eksempel Barack Obama. Tror dere ikke han har noen slike dager også? Tror dere ikke han noen ganger har vært skikkelig drittlei av å være president av USA? Det tror jeg.

Jeg tror han bare helst ville sitte på sofaen i kosebuksen og tøflene noen dager, med førstedamen i armkroken og se på dårlig tv. Men nei da! Han må komme seg opp og være presidenten av USA. Et forbilde for alle i landet.

Har jeg det virkelig så ille? Eller kan jeg snu det om til noe positivt?

Nå sier ikke jeg at du, på disse dagene, har noe så viktig å gjøre. Men det er fortsatt folk som forventer noe av deg.

Du kan surmule, eller gjøre noe

Jeg synes alle burde slutte å tenke på hvordan de har det, og heller tenke på hvordan man skal ta det. Dette høres ut som et gammelt ordtak som foreldrene dine kanskje har sagt før, men det er mye sant i det.

Har vennene dine avlyst møtet deres? Er skolen vanskelig å følge med på? Synes du forventningene rundt det du gjør er for høye?

Du kan velge å sitte inne og surmule over dette. Du kan også få gjort noe med det.

Finn på noe med noen du ikke har så mye kontakt med. Øv litt ekstra i feriene. Eller skriv en artikkel i Si ;D om alle forventningene som ikke bare presser deg til det ytterste, men over kanten slik at du føler at du faller.

Hvilken side velger du? Grunnen til at jeg skriver denne teksten er for at folk skal stoppe opp litt og tenke: Har jeg det virkelig så ille? Eller kan jeg snu det om til noe positivt?

Dette er en måte å takle presset på. Her kan du lese flere tekster om det samme:

Unge og skolepress

Er videregående virkelig så ille, eller er dagens unge bare en gjeng med sutrepaver? Nicholas Wilkinson, tidlegere leder i Sosialistisk Ungdom, ønsker å innføre opptaksprøver og intervjuer, i stedet for bare karakterer når man søker høyere utdanning. Er det så lurt? De andre i panelet er skeptiske.

Hør den med ett klikk her: