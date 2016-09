Når én av fire studenter er ensomme, er noe veldig galt

Ensomhet kunne vært et synonym for studietiden min. Før jeg begynte å studere, likte jeg å være alene. Jeg nøt stundene jeg hadde for meg selv, og trivdes særdeles godt i eget selskap.

Som student er det altfor mye alenetid. Så mye at det ikke lenger er hyggelig å være alene.

Jeg liker å se på meg selv som en sosial og åpen person. Jeg er glad i mennesker og får energi i selskap med andre.

Fadderuken for to år siden gjorde meg mer enn lykkelig, men få uker etterpå var de du sto og sang Katy Perry med for full hals – med skyhøy promille – plutselig fremmede.

Folk byttet studieretning, by eller forsvant inn i sin egen boble.

Kvaliteten på vennskapet man bygger opp på en fadderuke er ikke all verdens. De er vennene man slår av en prat med på matbutikken og møter for en lunsj en sjelden gang. De er derimot ikke vennene du sender melding til om du føler deg nedfor en dag.

Jeg trenger venner som merker at noe er galt

På universitetet møtes man kun til forelesninger et par ganger i uken. Forelesningssalene er store og ofte fylt med over hundre studenter.

Det er altfor lett å forsvinne i mengden.

Det å gå bort til noen du møtte på fylla i fadderuken, som du i grunn ikke aner så mye om, krever litt.

Etter to år på universitetet har jeg nå en fast gjeng å gå med til forelesninger, en gjeng å spise lunsj med eller å dra på byen med. Det er veldig hyggelig, men bare det krevde en real innsats.

Likevel – det jeg mangler er venner som merker at det er noe galt. Som jeg kan slappe av med og sitte uten sminke med.

Jeg trenger aktiviteter som lader meg opp og ikke krever at humøret er på topp.

Det er systemet det er noe galt med

Universitetslivet føles litt som om det er deg mot resten. Alle forhold jeg har klart å forme på to år, er overfladiske. Det er venner jeg må anstrenge meg foran.

Alt ved skolen føles i grunn veldig upersonlig.

Du er én av så uendelig mange andre. Om du ikke møter opp på forelesninger er det ingen som savner deg.

Å bo i kollektiv har reddet meg. Uten kollektivet mitt, der jeg virkelig har fått formet gode, rike vennskap, hadde jeg nok gravd meg langt ned. Men for dem som ikke bor i kollektiv, håper jeg det finnes en løsning. Å føle seg ensom og usett kan være utrolig vondt.

Én av fire studenter føler seg ensomme. Det er ikke snakk om en person eller en liten gruppe mennesker. Uendelig mange føler akkurat det samme som meg.

Da er det systemet det er noe galt med, og ikke vår evne til å bygge vennskap.

Flere har kjent på ensomheten:

Tid til en podkast-episode?

For to år siden opplevde Lene (22) panikkangstanfall for første gang. Hun var sikker på at hun skulle dø.

Siden fulgte en lang periode med det hun beskriver som «et rent helvete».

Møt henne i Aftenposten Si ;D:

Slik blir du abonnent:

— For iTunes: Trykk her

— Android eller annen telefon? Søk på Si ;D i din podkast-app.

— Soundcloud: Trykk her