Når vikarene ikke fungerer, visner elevene

Dagens generasjon av barn går glipp av svært viktig kunnskap. Og skylden, den har politikerne, skolene og noen ganger vikarene.

Det er vikarer på 18–19 år vi ser flest av. Akkurat ferdig på videregående og interessert i å tjene egne penger.

Disse bør ikke lære bort kunnskap til barneskoleelever.

Men skolene virker bare glade for at det er noen som kommer. Og taperne, jo det er oss elever som ikke lærer et kvekk.

Vikarene følger ikke vikaropplegget

Nylig hadde vi en vikar som startet timen med å presisere at det meste av engelsktimen kom til å gå på norsk.

Taperne er oss elever som ikke lærer et kvekk

Vikaropplegget lærerne lager, har ingen sammenheng med det vikarene utfører i timen: Lese i en halvtime for så å jobbe med oppgaver resten av timen.

I mellomtiden har vikarene rukket å sende hundre Snapchats.

Hvorfor ikke ansette en fast vikar?

Det skal sies at variasjonene på vikarene er store: Noen kommer rundt for å hjelpe, mens andre gir blaffen og gleder seg til å få betalt.

Jeg skjønner godt at lærerne er syke og at de ikke klarer å jobbe på spreng for å lage et godt vikaropplegg.

Men når det går så langt at læreren omtrent har 30 prosent fravær, må det kunne lages bedre opplegg.

Kunne ikke skolene like så godt ansatt en fast vikar når vi uansett har vikar så ofte? Det ville hjulpet masse.

Ingenting gjøres

Når vikarene ikke fungerer som lærere, står elever i fare for å visne bort i klasserommet. Og hva gjøres? Ingenting.

Alt er som det har vært de siste syv årene på denne skolen. Er det ikke det på tide å gjøre noe nå, politikere?

